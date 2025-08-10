COPE
Paufeel elabora una idea sencilla y riquísima de aperitivo: ¡Toma nota!

Si te gustan las recetas fáciles, tienes que hacer estos crujientes de arroz sabor pizza, quedan espectaculares, como nos cuenta nuestra Paufeel

¡A disfrutar! Hoy, domingo 10 de agosto, Paufeel viene con el típico plato que una vez empiezas no puedes parar de comer... ¡CRUJIENTES DE ARROZ SABOR PIZZA!

Ingredientes para 4 personas:

4 papeles de arroz

Tomate

Queso

Orégano

2 huevos

Elaboración:

Corta el queso y el tomate en cuadraditos pequeños.

Hidrata un papel de arroz en los dos huevos batidos, extiende y coloca los trocitos de queso, el tomate y orégano.

Coloca otro papel hidratado encima, pon un poco más de orégano y corta en cuadraditos, los bordes, no los tires, ponlos también en la bandeja de horno que te quedarán súper crujientes.

Pinta con un poco de aceite de oliva virgen extra y lleva al horno durante 12 min a 200 grados, en freidora de aire serán unos 7/8 minutos a 180 grados, los tiempos tanto de horno como de freidora pueden variar en función de cada marca, así que vigila que no se te quemen.

