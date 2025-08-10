El mito de Cupido y Psique: "Ni siquiera él mismo es inmune a las flechas que dispara"

“Cupido es un niño, porque el amor es inocente, lleva venda en los ojos, porque el amor es ciego. Pero ni siquiera él mismo es inmune a las flechas que dispara, por eso está enamorado de Psique, que es el alma”, reflexiona Paco en los micrófonos de Fin de Semana.

Paco Álvarez ha pasado por el programa este domingo para detallar el famoso mito de Cupido y Psique, del alma según los romanos y sobre cómo el amor lo puede todo.

AMOR OMNIA VINCIT

Álvarez explica que Cupido era joven y bello y que vivía en un palacio en el centro del bosque. Su madre, Venus, lo había escondido para protegerle, porque “su poder estaba por encima del de todos los dioses”. Venus le había dado un arco para cazar, pero resultó que el “el arco y sus flechas no servían para cazar, solo para enamorar.”

Psique era la hija del rey Anatolio y era tan guapa que sus padres la llevaron al oráculo que les dijo que “no estaba destinada a ningún mortal” sino a “un dios temible a todos los demás dioses”. Para que ese destino se cumpliera había que “abandonarla en el bosque vistiendo su traje de bodas”.

Venus envidiaba la belleza de Psique y pidió a Cupido unirla a alguien feo, pero distraído por su belleza, Cupido se cortó con su propia flecha y “cayó enamorado de la chica profundamente”.

Álvarez concluye citando a Neruda al hablar sobre lo que representa el amor entre Cupido y Psique: "Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve la vida".