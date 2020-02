El aviso de Rosa Díez sobre el Gobierno de Sánchez: "Tribunales y Guardia Civil deben controlarlo"

Rosa Díez cree que el Gobierno de Sánchez no debe estar solo controlado por la oposición sino también "por los tribunales y la Guardia Civil". La exdiputada hace esta consideración por las últimas informaciones reveladas en torno al Delcygate. "En cualquier país democrático, si un juez ve que hay indicios de delito porque un ministro ha permitido que Delcy Rodríguez entrara en España, la Justicia estaría actuando de oficio contra el ministro. Y en España eso todavía no se ha producido", ha dicho de forma contundente. El encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Maduro en Barajas empieza a ser para ella "un asunto penal" y un "escándalo en términos políticos y peligroso en términos penales."

Díez también ha criticado unas palabras de Ábalos a Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso sobre este asunto. "Dijo literalmente que la pobreza es algo crónico en América Latina. Esta gente ha perdido hasta la piedad. Es brutal lo de esta gente", ha considerado.

La exlíder de UPyD también ha criticado que PSOE y Unidas Podemos se hayan opuesto a investigar en el Parlamento balear la prostitución de menores tutelados, un escándalo por el cual Iglesias montó un show descomunal el pasado miércoles en el Congreso. "Quienes tienen la obligación de proteger esos derechos, no lo hacen. Este Gobierno se exime de la de responsabilidad de proteger derechos cuando gobiernan ellos. No hay igualdad de derechos. Si a quien le toca proteger tus derechos son de izquierdas, date por...", ha dicho.

En una semana de mucha actividad política, Díez tampoco ha dejado escapar la intención del Gobierno de transferir la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Para la exdiputada, supone 'de facto' la ruptura de la caja. "Si la caja fuera sólo del País Vasco, el País Vasco no podría pagar las pensiones. La pagamos todos los españoles en su conjunto. Con esta decisión, se vuelve a romper la igualdad y hay un privilegio". Y se pregunta: "¿Podría el Gobierno de España hacer esa transferencias al conjunto de las CC.AA.? No, porque no habría dinero que repartir".

Rosa Díez, en tres tuits

Las acciones de este Gobierno empiezan a ser ya un asunto competencia de la Guardia Civil y de los Tribunalea de Justicia. pic.twitter.com/zqADOLrrx9 — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 20, 2020

Los insultos de Iglesias a la oposición por exigirle que actúen en Baleares ante la violación de menores tuteladas por la administración que depende de Podemos y el PSOE caracterizan el cinismo y la hipocresía del Gobierno de Sánchez. Sin vergüenza. https://t.co/vfxAN01ucy pic.twitter.com/z1xYiNbEhf — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 19, 2020

Miente Sánchez. La cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco rompe de hecho la Caja Única de la Seguridad Social, quiebra el principio de igualdad y garantiza privilegios a los pensionistas vascos que pagarán el resto de los españoles. Una vergüenza y un atraco. pic.twitter.com/wzcLnOyGrh — Rosa Díez (@rosadiezglez) February 20, 2020

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE

La dura respuesta de Santiago Abascal a Pablo Iglesias tras condenar el "atentado fascista" de Alemania

La contundente respuesta de Reverte a los que le llaman "caradura" por criticar el cine español