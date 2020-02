El escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte no se calla nunca lo que piensa, y menos cuando alguien le ataca de manera directa. Por eso, ha querido responder con contundencia a aquellos que le han atacado por sus críticas al cine español tras la última gala de los Premios Goya.

Vídeo

Pérez-Reverte critica a los que piden más subvenciones para el cine

La polémica comenzó tras la pasada gala de los premios Goya, celebrada en Málaga, cuando Arturo Pérez-Reverte se pronunció de manera pública acerca de las reivindicaciones de muchos actores y directores durante la ceremonia. Artistas como el cineasta Eduardo Casanova que pedían literalmente "más dinero público para la cultura antifascista".

DIRECTO | El director Eduardo Casanova incide en la importancia de "hacer cultura antifascista, en este momento y en todos. Y en este momento en el que a veces parece que volvemos hacia atrás, mucho más" #Goya2020 https://t.co/MAllqWwliL pic.twitter.com/k58nM17x0M — EL PAÍS (@el_pais) January 25, 2020

Ante discursos como este, Arturo Pérez-Reverte no se quiso callar y escribió a través de sus redes sociales su opinión sobre estas subvenciones a la "cultura antifascista". Lo hizo, cómo no, con la habitual ironía que caracteriza al escritor.

Viendo anoche los Goya, pensaba que a mí también me gustaría que el Estado subvencionara a los editores, a los libreros, a los escritores e incluso a los lectores. Y también, de paso, a la media docena de sobrinos que tengo trabajando en el extranjero. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) January 26, 2020

Las palabras de Pérez-Reverte no gustaron al mundo del cine español, que comenzó una campaña para desprestigiar al escritor, recordando que algunas películas basadas en sus obras literarias habían recibido también subvenciones públicas.

Arturo Pérez-Reverte responde a los ataques del mundo del cine

Ante todos estos ataques, Arturo Pérez-Reverte no ha querido quedarse callado, y ha querido expresar su opinión al respecto. Lo ha hecho en su columna semanal, donde se ha despachado a gusto contra los que lo atacan.

"Ciertos paniaguados del cine", comienza el escritor Pérez-Reverte, "me pusieron como chupa del dómine Cabra", dice Reverte, comenzando fuerte su columna.

"El caradura de Reverte critica las subvenciones tras haberlas recibido". El escritor critica la ignorancia de algunos, que creen que las subvenciones a las películas del cine español van a los autores del guion, en lugar de hacia los productores del filme.

Arturo Pérez-Reverte asegura además que las películas basadas en sus novelas ('El capitán Alatriste' y 'La novena puerta) no recibieron ningún tipo de subvención y ambas tuvieron una buena recaudación. El escritor saca toda la artillería y asegura que cuando alguien le contrata nadie le regala nada "por parentesco, por chupap... ni por carnet de afiliado".

Reverte carga contra los Goya

"Dicho todo eso", sigue Reverte, "y pues me tocan el trigémino, van a permitir que diga lo que pienso de los Goya": "La fiesta del cine español no es tanta fiesta como parece. Habría que recordar que quienes eligen a los premiados no son los espectadores sino los miembros de la Academia de Cine; o sea, los socios de un club privado que se premian entre ellos. Y que, por muchas alabanzas y aplausos que veamos en el escenario, los resultados de taquilla, es decir los gustos del público, pocas veces coinciden con los de esa Academia".

Unas duras palabras con las que Pérez-Reverte se defiende de las críticas recibidas por parte de sectores del cine, que no toleran que el escritor haya roto el tabú en el mundo de la cultura de criticar las subvenciones públicas que reciben las películas españolas, y que muchas veces no se corresponden con los resultados en taquilla o con la calidad de las cintas subvencionadas por las instituciones públicas.