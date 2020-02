¿Por qué PSOE y Podemos se niegan a investigar la prostitución de menores tutelados en Baleares?

Pablo Iglesias perdiendo los papeles en el Congreso ha sido una de las imágenes más comentadas de las últimas horas. El líder de Podemos fue incapaz de explicar el motivo por el que su partido (también el PSOE) en el gobierno de Baleares rechazaban crear una comisión de investigación sobre la supuesta explotación de menores tuteladas en centros de Baleares.

Ante una postura muy difícil de defender, Iglesias aplicaba en el Congreso un 'no hay mejor defensa que un buen ataque' de libro, arremetiendo duramente contra el PP en la sesión de control al Ejecutivo, al que reprochaba que se "descojonara" al hablar de menores prostituidas. "Que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara revela muchos elementos a nivel moral. (...) Ver a la bancada de la derecha y la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe cuando hablamos de niñas prostituidas es de las cosas más repugnantes que he visto en esta Cámara", decía el vicepresidente segundo del Gobierno.

Se ponga como se ponga Iglesias, lo repugnante es no investigar

En 'Herrera en COPE', Carlos Herrera dejaba claro que se pusiera como se pusiera Iglesias "lo repugnante es no investigar”.

Para el colaborador de este programa, Jorge Bustos, “Iglesias ejecutó una maniobra clásica de distracción. Cuando te pillan haciendo algo vergonzoso, como es votar en contra de investigar la prostitución de menores en Baleares que afecta a un gobierno de izquierdas , lo que tienes que hacer es contraatacar de una forma muy aparatosa contra el que te ha pillado. Por eso utilizo la palabra' descojonarse' en sede paramentaria. Sabía que los periodistas iban a sacar ese titular en lugar de mirar el asunto de verdad; que el PSOE y Podemos en Baleares son los que se han negado a poner en marcha una investigación que podría acabar con bastantes carreras políticas en las islas”.

Iglesias ejecutó una maniobra clásica de distracción

Una actitud que para el también colaborador del programa de COPE, Antonio Naranjo “pone en tela de juicio los valores que luego proclaman con tanta solemnidad”.

La portada de ABC de este jueves hace también un buen resumen de lo sucedido; 'Abusos en Mallorca, cinismo de Iglesias en Madrid'.

Otros editoriales como el de El Mundo le recuerdan a Iglesias que “lo repugnante es no investigar”. Y lo que tenemos sobre la mesa, escribe Álvaro Martínez en ABC es uno de los mayores escándalos de negligencia política de la historia reciente.

RIFIRRAFE EN EL CONGRESO

La diputada del PP Margarita Prohens acusaba al Gobierno, al que ha denominado "Unidas Callamos", de "callar a dúo" en el asunto de la explotación sexual de las menores tuteladas en Baleares y de bloquear comisiones de investigación para esclarecer los hechos.

"Dentro del Gobierno de la mentira el feminismo es sólo un eslogan más. Ya sabíamos que para ustedes hay mujeres de primera y de segunda, también víctimas de primera y de segunda. No es que el feminismo no sea de todas, es que su feminismo no nos defiende a todas. (...) Las mujeres del PP denuncian estos hechos, las de izquierdas callan y agachan la cabeza".

También la diputada de Vox Mireia Borrás denunciaba la negativa de lo partidos de izquierda que respaldan la gestión del Gobierno balear a poner en marcha una comisión de investigación sobre estos hechos.

"Su negativa retrata la impostura de este Gobierno al que realmente no le importan las mujeres, por mucho que ustedes salgan a la calle el 8M y financien chiringuitos ideológicos, ni los menores", ha subrayado Borrás.

Ha exigido "llegar hasta el final" en la investigación de estos casos de menores tutelados explotados sexualmente en Mallorca e investigar si "algunos de ellos han sido literalmente arrancados de sus familias, que quizá no querían perder su custodia".

"Se les debería caer la cara de vergüenza. Mientras criminaliza a los varones con sus absurdas leyes ideológicas llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca", ha espetado la diputada de Vox.