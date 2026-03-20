"Hay 7 horas diarias en las que el precio del megavatio hora es 0 euros; por eso la única medida que habría que tomar es bajar los impuestos y alargar la vida de las nucleares"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' las nuevas medidas sobre la factura de la luz que presentará el Gobierno de Pedro Sánchez. Durante su intervención en la sección 'Mr. Dato' con Carlos Herrera, Naranjo ha señalado la paradoja de que estas ayudas llegan en un momento en que el precio de la energía es significativamente más bajo que hace un año. "El precio del megavatio hora hoy en día, con guerras y todo, es de 37 euros, que es menos que hace un año", ha explicado, añadiendo que hay hasta "siete horas diarias en las que el precio está a 0 euros".

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Según Naranjo, la estrategia del Ejecutivo responde a un patrón claro: "Primero recaudo de más y luego devuelvo una parte para que parezca que soy yo generoso el que os salva de la crisis". Califica las medidas de "equivocadas", argumentando que se anuncian con el objetivo de aparentar una intervención salvadora después de haber "hecho caja" a costa de los ciudadanos.

Las medidas que el Gobierno descarta

El colaborador de COPE ha insistido en que las únicas medidas que, a juicio de los expertos, tendrían un impacto real son precisamente las que el Gobierno no va a implementar porque "quiere seguir haciendo caja". La primera de ellas sería "bajar los impuestos con los que sobrecarga el precio de la energía y de la luz en los hogares hasta un 50 por 100", ha detallado.

La segunda solución, igualmente descartada, es "alargar la vida de las centrales nucleares". Naranjo ha criticado la incoherencia de la ministra Teresa Ribera, quien defiende esta opción en Europa pero no la aplica en España. Esta situación deriva, según el periodista, en la paradoja de que se mantiene el veto nuclear "mientras se da la paradoja de que seguimos comprando más gas ruso a Putin que nunca".

Por todo ello, Antonio Naranjo ha concluido que el anuncio del Gobierno es una maniobra de distracción. "Lo que va a pasar hoy es que se va a tomar una medida que no hace falta, que no tiene un gran impacto en el bolsillo del ciudadano, para no adoptar las otras, que son rebajadas fiscales y el alargamiento de la vida de las centrales", ha sentenciado.

Se va a tomar una medida que no hace falta para no adoptar las otras, que son rebajadas fiscales y el alargamiento de la vida de las centrales" Antonio Naranjo Periodista

El debate nuclear se intensifica

El debate sobre el modelo energético coincide con un momento de máxima tensión internacional. Los ataques cruzados entre Israel e Irán han disparado el precio del petróleo por encima de los 110 dólares y han encarecido el gas un 30% en una sola jornada. Este escenario, que anticipa una Semana Santa con los carburantes más caros, ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por el experto en energía Antonio Aceituno.

En su conversación con Ángel Expósito, Aceituno ha planteado alternativas para frenar la escalada de precios. "Una buena solución para evitar pagar 150 euros megavatio hora a las 9 de la noche, que es cuando llegamos a casa del trabajo, son las minicentrales nucleares", afirmó el experto.

Alamy Stock Photo Factura de la luz

La propuesta de Aceituno conecta con la estrategia que ya se plantea en el resto del continente. En este sentido, el experto lamentó la posición de España frente a sus socios comunitarios: "Nadie quiere ser pobre; mientras España cierra nucleares Europa lanzará en 2030 pequeños reactores modulares como nueva estrategia energética".