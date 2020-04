El economista que predijo la fecha de la desescalada: "Millones de personas se van a quedar sin empleo"

El economista Jano García escribió hace un mes que el desconfinamiento tendría lugar durante el puente de mayo y esa predicción se ha cumplido. García ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para analizar las políticas económicas del Gobierno en el contexto de la crisis del coronavirus. "La situación es muy delicada", ha explicado García, y “estamos pagando la mala gestión de la crisis sanitaria".

"El Gobierno sabe que no puede permitirse un paso en falso, que supondría el estallido social en España. A nivel económico no aportan nada, pero en el sanitario se blindan”, ha señalado el economista. “Otros países, como Alemania o Austria, que han gestionado bien la crisis desde el principio pueden reactivar la economía. El Gobierno sigue sin comprender que el 95% de las empresas son pymes con pocos empleados y sin liquidez. Los avales no sirven para nada; los pequeños comercios están asfixiados y el Gobierno no se da cuenta de ello", ha denunciado García.

Jano García ha expuesto que las empresas que primero acusarán el golpe serán aquellas que no tengan liquidez y que eso se traducirá en "millones de personas" que se irán al paro. "Las personas que van a perder el empleo van a tener una nómina pública. Hablamos de una tasa de paro, contando los ERTEs, en poco tiempo superior al 30%. Hay que intentar amortiguar el golpe permitiendo a las empresas que funcionen con rebajas fiscales".

La legislación laboral tiene que ser más flexible, ha explicado García, porque menos de la mitad de la población no puede sostener con sus impuestos a la otra mitad: "Si una persona está en su casa recibiendo 600 euros [del Estado], está restando valor a la sociedad". "El Gobierno no se entera y cree que va a conseguir solventar la situación con pagas y con más gasto público solventarlo, pero no va a ser así", ha alertado García.

"Tenemos que abrocharnos el cinturón porque vienen momentos difíciles económicamente. El futuro depende de las medidas que tomemos hoy. Ese impuesto solidario que proponen Sánchez e Iglesias es robar dinero al personal", ha señalado el economista.