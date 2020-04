Las peluquerías abrirán el lunes entre dudas: "El Gobierno no nos da información"

Hay 50.000 peluquerias en España y ya se están preparando para la vuelta al trabajo tras un mes y medio de cierre. Echan en falta directrices o indicaciones, cuando no un protocolo de seguridad desde el Gobierno. A falta de él, cada cual ha decidido en función de su local, personal y clientela cómo garantizar la seguridad tanto de clientas como del personal. “La seguridad es lo primero” dice a COPE Javier Redondo. Es el dueño de la peluqueria Jayson y ya no tiene ni un hueco para cuando reabra. “Ya tenia citas para la semana del dia 11 que era cuando estaba prevista la apertura, pero desde que ayer se supo que era el próximo lunes, no tengo nada libre”, dice. No va a notar mucha diferencia porque siempre trabaja con cita previa y nunca hay esperas en el local. Va a contratar una empresa de higiene con ozono además de proporcionar mascarillas y guantes a los clientes, batas desechables y por supuesto higienizar todos los utensilios.

HIGIENIZAR CON OZONO Y ALFOMBRAS DESINFECTANTES

Javier se queja de que no ha recibido ninguna información desde el gobierno. "Nos informamos a través de los medios”, asegura. Lo mismo nos cuenta la dueña de Maria Plaza Estilistas. No hay información alguna y cada uno piensa en las medidas que puede tomar. Ella va a poner también, ademas de una máquina de ozono, “una alfombra desinfectante para los pies. "Y cuando se pueda atender a más de un cliente, mamparas de separación”, añade. Aunque claro, eso supone un enorme desembolso.

LAS MAMPARAS HAN CUADRUPLICADO SU PRECIO

Las mamparas que antes costaban 30 Euros ahora se están vendiendo por 140. Cada bata desechable, más de tres. “Yo gano lo que trabajo, así que estamos deseando abrir cuanto antes”, dice la dueña. Pero reconoce que tiene mucha suerte. "El dueño del local me ha retraso el pago del último mes y tengo unas clientas estupendas que me han pagado por adelantado los servicios que se iba a hacer con la reapertura”, ha dicho a COPE. A las pocas horas del anuncio ya habia recibido 56 whatssAps pidiéndole cita.

Las grandes cadenas además se fijan en métodos que se utilizan en Europa con buenos resultados como un bactericida con Rayos V, aunque Alejandro Fernandez, de la Alianza de Peluqueros Españoles y director de Marco Aldany, explica que aún no saben por parte de Sanidad si lo apruban o si está homologado. Comparte la opinión de todo el sector de que "hay precipitación, falta de información y mucha imprevisión desde la Administrción", que debería haber creado un protoclo mínimo con las medidas indispensables para garantizar la seguridad. Se abre pues con incertidumbre pero mucha voluntad y respeto a la seguridad sanitaria.