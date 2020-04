Rajoy se habría saltado el confinamiento para hacer deporte, según La Sexta

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, habría sido pillado haciendo deporte en la calle saltándose el confinamiento vigente por el actual estado de alarma, según ha asegurado LaSexta en el programa 'Al Rojo Vivo'. Según ha asegurado Antonio García Ferreras, Rajoy "se salta habitualmente el confinamiento". El programa ha difundido unas fotografías en las que se puede ver a Mariano Rajoy con calzado deportivo y en la calle. Unas fotografías que habrían sido tomadas el pasado domingo.

Según el programa de Atresmedia, son los propios vecinos los que habrían denunciado esta costumbre del expresidente del Gobierno.

Rajoy, acostumbrado a hacer deporte

No es ningún secreto que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy es un gran aficionado al deporte y que practica de forma habitual estas caminatas veloces. Una costumbre que mantuvo por ejemplo durante sus últimas campañas electorales, en las que llamaba la atención de sus vecinos por sus paseos por las distintas localidades de España.

El decreto del estado de alarma, no obstante, prohibe la salida del domicilio por circunstancias no esenciales, entre las que no se encuentra la práctica de actividades deportivas, algo que sí está permitido en otros países europeos como Francia, Bélgica o el Reino Unido.

Las únicas circunstancias en las que se permite circular por la vida pública es para efectuar compras de alimentos o medicamentos, para ir a trabajar o para acudir a un centro médico.