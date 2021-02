Herrera: "Pedrito el español, que después fue el plurinacional, fue el primero en estrenar la ley trans"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es viernes, es 5 de febrero de este 2021 y hay inestabilidad, borrascas, temperaturas, fíjense ustedes, más altas de lo normal en la Península y más bajas de lo normal, por ejemplo, en Canarias. Este febrero en el que nos encontramos con la mirada puesta en la curva de la pandemia. Lo que les dije ayer, anteayer, el otro, la tendencia es a menos. Hay que decirlo con la boca muy pequeña porque de repente un día se te dispara el indicador, no sabes muy bien por qué, pero los fallecidos fueron 472, que es una barbaridad, pero es menos que la barbaridad de ayer, menos que la del otro día, menos que la de hace una semana. Y la incidencia sigue bajando, está en 783 casos cada 100 mil habitantes y los contagios ya van por debajo de los 30 mil. Hay más altas que ingresos, pero sigue siendo mucha la presión en los hospitales porque eso se tarda más en notarlo. Se tardará unos cuantos días. Yo el lunes, la verdad que el fin de semana el conteo de Sanidad es el que nos dan las comunidades autónomas directamente, pero el martes o el miércoles veremos que eso va hacia menos.

¿Y va hacia más la vacunación? Pues, miren, todavía no. Hay cambios en el plan de vacunación porque ahora han decidido de que la vacuna de AstraZeneca no se la van a administrar a mayores de 65 años y están dudando hacerlo a mayores de 55, con lo cual, a esas personas hay que darles Pfizer y Moderna y esas de AstraZeneca aplicarlas, lo están estudiando, a colectivos: profesores, bomberos, policías, pues seguramente gente más joven. Este es el panorama, no busque usted más.

El virus sigue ahí, las restricciones se están dejando notar, por un lado, en lo pandémico, por otro, en lo económico. Diversos sectores están haciendo auténticos estragos. Y todos aquellos que dirigen la mirada al Gobierno pensando que va a ser como el de Alemania o Gobiernos que tienen más dinero y, por lo tanto, lo pueden repartir entre aquellos que lo necesitan, no miren mucho al español porque no está por eso. Está estudiando otras fórmulas, pero no esa de las ayudas directas.

EL SÍMIL ENTRE SÁNCHEZ Y LA LEY TRANS

Y de lo que se habla es de las elecciones en Cataluña, de Pedro Sánchez, de la ley trans. Ahí se puede hacer un batiburrillo porque, para que luego digan que Pedro Sánchez está todo el día pasándolo en grande en el Falcon. Va a ser el primero en estrenar la ley trans para definitivamente dejar de ser el Pedro Sánchez del 2017 y salir del armario político. ¿Esto por qué lo digo? Porque hasta el 2017 Pedro Sánchez apoyó el 155, pidió el endurecimiento del delito de rebelión, prometió capturar a Puigdemont como si fuera un cazarecompensas, rechazó ser presidente con los votos del independentismo, hizo campaña con una bandera de España detrás que no cabía en la tele amiga de TVE y luego, aprovechando el trans, cambió. Y el Pedrito trans de ahora para del 144 al 146 saltándose lo del medio, prepara indultos, rebaja el delito de sedición, no aumenta el de rebelión, pacta a Navarra con Bildu, confina a ciudadanos, libera a Junqueras y va a hablar de autodeterminación y de amnistía con la Generalidad de Cataluña, con ERC. Oiga, eso sí que es ser trans, pero trans de verdad. De Estado a Estado, como hizo con Torra. ¿Se acuerdan de aquella escena llena de banderitas y de símbolos que parecía sopa de gansos de los hermanos Marx?

Bueno, pues este Pedrito puede cambiar de nuevo mañana, puedo volver y decir que quiere ser lo de antes. Si de repente se siente de nuevo español como era antes o español como es ahora o le viene bien parecerlo. La ley trans es así. Las tragaderas de la ciudadanía no tiene límites y si necesita otra metamorfosis, pues no le van a faltar las televisiones y el CIS y Tezanos ahí para decir que Pedrito el plurinacional vuelve a ser Pedrito el español y así juega con todo este presidente.

Engaña a los votantes prometiendo que no va a pactar con lo que acaba pactando siempre. Ahora querrá engañar a los independentistas y ya veremos lo que les da. No puede darles mucho, la ley no le deja. A ver qué se inventa. El problema es que el engañado es él y la estafada España porque el independentismo sabe que no puede proclamar mañana la independencia, pero sabe también que ha elaborado algo ya irreparable para España, que se pueda debatir de tú a tú, que su objetico sea posible, esté legitimado por el Gobierno al margen de instituciones y de la ley, que no lo contempla, en una mesa bilateral. Engañará a quien haga falta. Ellos te han engañado a ti, Sánchez, les has dado una victoria muy preciada. Ellos no quieren una ley trans, siempre son lo mismo, ellos hacen no hacen trans nunca, quieren lo mismo y reclaman lo mismo.

Ballesteros / EFE

20 MIL OBJECIONES PARA NO FORMAR PARTE DE LA MESA ELECTORAL

Y en estas elecciones catalanas, ya ha salido Tezanos a hacer una especie de flash para ver si le da ánimos al constitucionalismo de Illa y le dice que va a ganar por tres o cuatro. Hace una trampa tremenda porque, miren, con una abstención tan imprevisible como la que tiene y que reconoce en su estudio, todas las cábalas que hace son voluntaristas, pero cuelan porque también le ha dicho, oye, haz el favor de montar aquí un numerito para que salgan los nuestros, que están hecho polvo.

Es que lo de las elecciones catalanas es un disparate todo. Y se está poniendo muy interesante porque son más de 20 mil objetores que se han planteado objeciones para no ir a una mesa electoral el 14 de febrero. No a votar, que eso cada uno se queda en su casa cuando le da la gana. No, no, los que tienen que contar la mesa, todas esas cosas. El 25% de los que han recibido la carta de “preséntese usted en tal sitio”. Y esa cifra va a aumentar.

La Junta Electoral ha constatado que, efectivamente, los contagiados tienen derecho a votar la jornada electoral, o sea, que esa hora es la hora del miedo porque por mucho buzo que lleves... De momento los que llegan, dicen cosas parecidas a lo que dice este hombre, que se llama David.

GRAFCAT7851. BARCELONA, 03/02/2021.- El vicepresidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, junto a las presas independentistas Dolors Bassa (d) y Carme Forcadell (i), durante el acto electoral que ERC ha realizado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para presentar sus propuestas en materia de "mujeres y feminismo". EFE/Andreu Dalmau

Claro, aquí empieza a haber un peligro porque como haya mucha gente que no se presente, por más que les sancionen, la ley establece que si no hay gente suficiente para configurar la mesa, los que pringan son los primeros votantes que vayan a votar. ¿Y qué franja de edad está contemplada para que vayan a primera hora del día? Los mayores, los más vulnerables y, además, la ley dice que te tienes que sentar.

El lío es tan grande que en algunas grandes ciudades catalanes están avisando a reservistas, a suplentes de suplentes. ¿Y qué puede pasar? Que el que no vaya sabe que se arriesga a una multa, incluso a una pena de prisión de tres meses a un año, que no cumplirá, pero ya te dejan ahí los antecedentes. Pero estamos hablando de Cataluña, un lugar donde se está pergeñando que estos señores que organizaron un golpe sedicioso. Claro, con ese panorama tú vas a enguiñarle una pena de un año de cárcel a un padre de familia o a un joven que vive con padres vulnerables porque no acude alegando miedo insuperable, miedo escénico o ya puestos a ser surrealitas, en clave irónica, a ver si la amnistía va a ir por ahí y cuando se haya puesto pena de cárcel a 20 mil tíos en Cataluña, lo mismo cogen y dicen una amnistía general en Cataluña y de paso metemos a los del 1O y amnistía para todos. Cosas peores se han visto.