Los cambios de Sanidad con la vacuna de AstraZeneca puede alterar el Plan de vacunación del Gobierno

La vacuna de AstraZeneca sigue copando titulares en nuestro país. Si hace unas semanas era la guerra abierta que mantenía abierta la farmacéutica con la Comisión Europea por la emisión de vacunas que esta iba a hacer a los países miembros, ahora el debate se sitúa en quiénes deben vacunarse y quiénes no.

El motivo está en que la mayoría de los ensayos clínicos del medicamento hecho no había una muestra suficientemente grande de mayores de 65 años como para arrojar un resultado concluyente, ya que la mayoría de los participantes tenían menos de 55.

Esto ha sido razón suficiente para que diversos países a nivel europeo, 7 en concreto, hayan decidido no vacunar a personas que superen esa edad, aunque la Agencia del Medicamento Europeo (EMA) no haya hecho ninguna valoración al respecto. Alemania, por ejemplo, ha decidido vacunar con las dosis de AstraZeneca a personas de hasta 65 años, mientras que otros, como Italia, lo han dejado en 55. Polonia lo ha dejado en 60.

Una decisión que ha recibido respuesta por parte de Kent Woods, quien fuera director del EMA, ya que acusa a los países europeos hacer política sobre este asunto. A su juicio, los datos de fallecidos que arroja la pandemia, son suficientes como para que no se siga ningún tipo de criterio que las principales agencias no hayan determinado.

DAN HIMBRECHTS

Primeras dosis para sanitarios

Inevitablemente, este debate ha llegado en las últimas horas a nuestro país, después de que sepamos que este fin de semana llegarán ya las primeras vacunas de esta farmacéutica a nuestro país. Ante este hecho, la Comisión de Salud Pública, en la que quedan representadas todas las comunidades y el ministerio de Sanidad, están intentando trazar una estrategia con esta vacuna.

Sin ir más lejos, este jueves la Comisión de Salud Pública ha tomado su primera decisión: las primeras dosis irán destinadas a profesionales sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea en los grupos 2 y 3. Sobre las edades que se vacunarán, sin embargo, todavía no hay consenso. Se espera que este viernes, 24 horas antes de que comiencen a llegar las primeras dosis, sepamos hasta qué edad los sanitarios podrán suministrar vacunas. El debate radica en si se debe mantener en los 65 años o si se debe rebajar hasta los 55.

Toda decisión tendrá sus consecuencias. Después de vacunar a los profesionales sanitarios y sociosanitarios que no son de primera línea, el Gobierno tendrá que determinar otros grupos vulnerables u otros trabajadores esenciales.

Diferentes vacunas para diferentes grupos

El siguiente segmento dentro de la fase 1 del plan de vacunación está integrando en buena medida por mayores de 65 años, ya que son grandes dependientes, por lo que no podrán vacunarse con esta dosis y en la segunda fase (una vez terminen residencias, sanitarios y grandes dependientes) están los mayores de 80 años. Para ellos se va a reservar las dosis de Moderna y Pfizer, que prevén acelerar el ritmo de entrega en los próximos meses.

Gente caminando por la calle.EFE

De esta forma, el calendario marcado por el Gobierno quedaría en papel mojado, ya que en España se administrarían a la vez diversas vacunas en distintos grupos de población, en función de la edad. Una opción que no disgusta a los científicos.

Otras opciones

Otra de las opciones es que la vacuna de AstraZeneca se aplicase a mayores. Esto permitiría poder avanzar en el calendario que ha marcado el Gobierno, que prevé en marzo dar comienzo en la vacunación a los mayores de 80 años, algo que con las dosis que recibimos ahora es improbable. En este sentido, ya han sido varias las voces quienes han alertado de que España no podrá dar por vacunada al 70% de la población para el verano si se sigue a este ritmo.

Europa Press

Este porcentaje es, según los expertos, suficiente como para obtener la inmunidad de rebaño que es necesaria para combatir la pandemia. Y es que a pesar de que la vacuna ha llegado a nuestro país, los datos de la tercera ola siguen siendo altos. La incidencia acumulada ha descendido este jueves por primera vez en dos semanas de los 800 casos, pero la cifra de fallecidos sigue disparada, tras haber confirmado 432 fallecidos en las últimas 24 horas.