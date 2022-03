Herrera: "Los partidos de la izquierda le habéis bailado el agua siempre a los que coaccionan y amenazan"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Se marcha la calima pero lo que llegan son conflictos que le afectan directamente a usted a esta hora, a esta hora de la mañana y de qué manera. No solo cuando vaya a poner la gasolina en el coche sino cuando quiera hacerse con peces, con frutas o con verduras, puede que encuentre que en algunos lugares no han llegado a su destino porque una huelga de transportes está empantanando todas las cosas. La gente de la industria láctea ha decidido parar porque ni pueden dar salida a lo que producen y pueden empezar a tener problemas para recibir lo que necesitan.









En fin, la huelga del transporte está teniendo mucho seguimiento y eso, que en principio, lo convocaban colectivos que no representan a la mayoría de las organizaciones pero eso y los piquetes que saben hacer daño pinchando ruedas, cortando cables, haciendo barricadas intimidando a los que sí quieren barricar. Son los que preocupan ahora mismo a muchos, al Gobierno también, al mismo Gobierno que despenalizó los abusos de los piquetes en el artículo 315.3 del Código Penal, y ahora es el que tiene que decir a esos transportistas el mismo Gobierno que despenalizó eso, hombre que sea modositos, que dejan sacar el camión al que quiere hacerlo y todo lo demás.





No pierdan el tiempo escuchando a estos comediantes, bla, bla, bla, bla… El problema ha estado siempre en si los que quieren trabajar pueden hacerlo, y vosotros queridos partidos de la izquierda sois los que habéis bailado el agua siempre a los que coaccionan y amenazan.

Bueno, repercusión de estos paros, independientemente de que se haya ninguneado a los convocantes desde el principio. Pues miren, parte de la flota pesquera amarrada, la industria láctea paralizada, la agroalimentaria con muchos problemas, la industria pesada también sufriendo el impacto. ¿Van a aguantar los supermercados?, ¿van a aguantar las farmacias sin que lleguen medicamentos, por ejemplo, u otros sectores que son claves para usted ahora mismo? Pues ya lo veremos, ¿el Gobierno qué, el Gobierno qué es lo que hace? Se reúne, que es lo que… Normalmente gana tiempo, gana tiempo de aquí al día 29 en el que ha dicho que ya veremos lo que hace, no ha especificado ni cómo, ni cuánto, ni cómo, ni qué; pero gana tiempo. Y, sobre todo, gana dinero porque con estos días los precios por las nubes, los impuestos siguen igual y está haciendo caja, la caja a lo mejor que perdió cuando bajó el IVA de la luz al 10%. Ahora, no lo hace porque seguramente no tiene ahorros y seguramente se ha gastado todo lo que tenía.

Está esperando Pedro Sánchez, ganando tiempo ‘Europeitor’, porque habrá que llamarle ‘Europeitor’, sin bajar de inmediato impuestos de luz, gas, combustible. Se lo exigió toda la oposición, pero él no va a actuar en consecuencia, él va a esperar hasta el Consejo Europeo del 24 y 25. ¿Por qué?, porque eso tratarán medidas globales para desindexar el precio de la energía o el precio del gas. La jugada de ‘eeuropeitor’ es no bajar impuestos, si Europa aprueba esa medida vendería como un éxito suyo, ¿comprenden? Él y sólo él ha conseguido que la luz, el gas, la gasolina bajan de precio y no solo en España en toda Europa. Peor no se engañen, no quiere perder 7 mil millones como ya perdió con las reducciones fiscales al recibo de la luz. Y entonces todos los trucos son posibles, reuniones con el PP, con el PNV, con Ciudadanos, gano días, me voy de gira por Europa, le digo a los sindicatos que me monten una protestita para protestar contra Europa no contra el Gobierno ¿eh?, como hacían contra Rajoy. Y cuando la Comisión retoque la factura eléctrica, pues digo que he sido yo. Pero mientras tanto usted a lo mejor no encuentra fruta mañana, o fresas, o verduras, o leche que ya lo ha escuchado, ganar tiempo y ganar dinero, esa es la realidad ahora mismo de nuestro país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









GUERRA EN UCRANIA





Y la otra realidad, la realidad de la guerra de Ucrania. Pues miren, parece que avanzan las negociaciones pero a la par que avanzan las negociaciones también intentando ganar tiempo, Putin bombardea ciudadanos, oiga y lo ha hecho con una serie de señores que estaban en la cola del pan, imagínese usted, en su ciudad sediada, saliendo a buscar pan para sus hijos y está en la cola de la calle y sin saber de dónde viene el fuego, porque las guerras no son como las películas y las películas vemos al que dispara y el recorrido de la bala, en las guerras no se sabe desde donde disparan, pero disparan y les masacran a todos. Una atrocidad inconmensurable como la que la que ha ocurrido en Mariupol, bombardeando un teatro que ponía bien claro con un gran letrero aquí hay niños.









A lo mejor Rusia necesita tanto como Ucrania que finalice la invasión pero, mientras tanto, Putin va a arañar todo lo que pueda en vidas y en haciendas de los demás. Tiene un problema, muy serio, bueno tiene muchos problemas muy serios. Uno de ellos es que los ucranianos no pierden tampoco el tiempo y que los Estados Unidos les están ayudando. ¿Cómo les están ayudando los Estados Unidos? Pues primero, con 15 mil millones de dálores de ayuda humanitaria y, luego con 800 millones de dólares directamente en armamento, ¿en qué armamento? En armas anticarro, el famoso Javelin, drones ligeros que están haciendo mucho impacto en la defensa y los misiles Stinger, ¿cómo son esos misiles? son muy eficaces ante de aviones y helicópteros, los lanza un solo hombre y fueron determinantes en la derrota soviética en Afganistán. Allí, los Stinger causaron auténticos estragos y eso lo van a tener, al igual ya veremos si también los MiG-29 o no polacos, Estados Unidos no ha permitido sus bases de Alemania para que despeguen, pero a esos aviones hay que hacer un curso de adiestramiento un poquito más largo, tienen sistema de combate occidental y no va a ser tan sencillo.

Pero, la pelea va en varios órdenes, en ese, en el decretar que Vladimir Putin sea enemigo declarado, paria declarado por los Estados Unidos, criminal de guerra; eso quiere decir que seguramente no puede ni asistir a las reuniones del G7.

Y después, tiene un problema del default, de la suspensión de pagos. Tiene poca deuda Rusia, pero la que tiene la tiene que pagar en dólares y no admiten transacciones en dólares, pero es que tampoco le admiten el rublo porque además el rublo ahora mismo está muy devaluado. Si quieren ustedes es una incongruencia, pero tiene 30 días ahora de, 30 días de plazo para satisfacer los pagos pero puede caer en un default técnico, un default técnico que le complique mucho la vida, sacarle del sistema financiero global, hacer que se contraiga su PIB un 10%. Con eso se encuentra Putin a su espalda y enfrente tiene a Zelenski y los ucranianos que van a estar armados y, sobre todo, tiene la disposición de aguantar hasta el último hombre. Por eso, la negociación tiene algún tipo de esperanza y ya veremos si con la promesa de no entrar en la OTAN y quizá con la cesión de algún territorio, esta negociación podría llegar a algún feliz término.

Audio





Audio