La industria láctea, obligada a parar ante la huelga de transportes: "Trabajamos con productos perecederos"

Este miércoles, la industria láctea española ha anunciado que se ve abocada a suspender su actividad transformadora por la huelga de transportes que se viene produciendo en los tres últimos días en España. Así lo ha anunciado la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) en su comunicado que, además, indica que este parón supondrá la suspensión de la recogida de leche en las explotaciones ganaderas desde mañana (poniendo en riesgo el abastecimiento de productos como la leche y los lácteos). La federación ha señalado que este panorama es el resultado del "desamparo y la impotencia" de los transportistas ante la actuación de los mal llamados piquetes informativos que han bloqueado su actividad.

Lence ha asegurado que "tratamos con la leche fresca, que es un producto perecedero y que recogemos de los ganaderos y esto hace que podamos mantenerlos en nuestros silos como mucho, dos días. Si seguimos recogiendo leche y no tenemos donde meterla los problemas se producen en cadena. Al no poder entrar leche en la fábrica no entran palés y no se puede fabricar porque no hay donde poner la leche. Lo mismo nos sucede con el cartón".

Mientras sea posible la recogida de la leche, nos contaba, podrán introducirla en los silos pero si después no la pueden transformar... puede estropearse. Todo dependerá de la duración de la huelga de transportes. Al mismo tiempo, ha asegurado a COPE que comprenden que los transportistas hayan protestado aunque piden "responsabilidad con este tipo de productos que son de primera necesidad y perecederos. Si nosotros no podemos almacenar, claro, surge otro inconveniente. ¿Dónde tiramos la leche?"

"LO PEOR SERÁ SI SE ALARGA, AHÍ VENDRÁN LOS PROBLEMAS GORDOS"

Francisco es ganadero y dueño de la quesería El Viso en Asturias. Un negocio que decidió abrir en el año 2006. Distribuyen por tiendas dentro de su autonomía y también a grandes supermercados. A Francisco no le está afectando demasiado todavía esa huelga. "En los pedidos que salen de Asturias sí hay problemas pero de momento no fue mucho. Tuvimos que dejarlos sin entregar y esperemos que se solucione".

Lo peor, ha asegurado, "es el tema de las vacas, si deja de recoger la industria y si dejan de suministrar a las fábricas de pienso porque ya han dicho que se están quedando sin materia prima. Por lo visto hay algún problema en el puerto para la salida de los cereales".

El problema de la ganadería, en palabras de Francisco, "va a ser el suministro de los piensos si esto continúa como está y la recogida de la leche porque si la empresa no puede sacar producto y venderlo pues atasca pero es algo que desconozco a día de hoy. De momento lo recogieron y no hubo problema. Lo peor será si se alarga, ahí vendrán los problemas gordos".