El lado bueno de la calima: antídoto de huracanes y fertilizante terrestre y oceánico

La borrasca atlántica Celia, situada en el sur de la península, nos va a dejar este miércoles precipitaciones persistentes en el área mediterránea peninsular, según informa laAgencia Estatal de Meteorología, que avisa de la entrada de un nuevo frente atlántico por el noroeste peninsular, con más lluvias y calima, por lo que las precipitaciones van a ir acompañadas de barro.

Esta lengua de polvo en suspensión procedente de Marruecos, Argelia, Mali y Chad nos ha dejado cielos apocalípticos más propios de Marte y todo cubierto de esa arena anaranjada, las ciudades, el campo, la nieve...

La situación va a seguir así durante varios días más, afectando y mucho a la calidad del aire, muy desfavorable para todos, pero en especial para personas con problemas respiratorios.

La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentando la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Además puede provocar irritación en la piel y los ojos, conjuntivitis, asma, traqueítis, neumonía, rinitis alérgica y silicosis.

Visto así, el episodio meteorológico que estamos viviendo esta semana tiene numerosas consecuencias negativas, sin embargo, siempre se puede sacar el lado bueno de las cosas. ¿Tiene, por tanto, este polvo naranja efectos positivos? Los tiene.

Las universidades canarias llevan estudiando desde hace millones de años el fenómeno producido por este polvo eólico procedente de África. Las islas son las más afectadas por su proximidad al desierto del Sahara. Pero este mismo polvo en suspensión atraviesa el Atlántico y llega hasta el Caribe y a la selva Amazónica. Un viaje a larga distancia de partículas minerales: cuarzo, carbonatos, feldespatos, óxidos de hierro en diferentes formas, illita, kaolinita, fosfatos que son un fertilizante natural tanto para "los faldones insulares submarinos como en los grandes fondos oceánicos del Atlántico y del Mediterráneo", afirma la profesora de la Universidad de La Palma de Gran Canaria, Inmaculada Menéndez en "¿Cómo afecta la calima a Canarias?".

Los nutrientes que son transportados por el polvo en suspensión hacen crecer cada año la vegetación en la amazonía y el plancton a nivel oceánico.

La naturaleza no para de darnos sorpresas. ¿Quién podía imaginar que el polvo sahariano también es un antídoto contra los huracanes? Como define el diccionario, un huracán es "un viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, donde suele tener origen". Para formar esos torbellinos, los huracanes "utilizan el aire caliente y húmedo que al elevarse de la superficie oceánica crea un área de bajas presiones que le rellena con el aire con mayor presión de las áreas circundantes", como explica la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), de esa forma, el aire caliente va ascendiendo y cuanto más alto sube más se enfría formando la nube que da lugar al huracán.

Si en ese momento una nube de polvo interrumpe cambiando la temperatura se rompe el ciclo vital del huracán.

