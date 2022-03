¿Qué es un 'default' y cómo puede afectarnos si ocurre con la deuda de Rusia?

Vladímir Putin pensaba que la invasión de Ucrania iba a ser un camino de rosas. Rusia pretendía dominar el territorio en una guerra relámpago, pero la resistencia ucraniana ha convertido el conflicto en una guerra de guerrillas con la que no contaba Putin. Sin embargo, Rusia tiene un problema mucho mayor. Moscú se enfrenta a un escenario de impago de deuda internacional que no sufría desde la revolución bolchevique, cuando Lenin rechazó la deuda que provenía de los zares en 1918. No obstante, no es el primer default al que se enfrenta la economía rusa, ya que en 1998 se produjo un impago de deuda interna en el país por la crisis financiera en Asia y el gasto de la guerra de Chechenia.

En la actualidad, la economía de Rusia se ha desplomado debido a las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania y esto ha hecho que el riesgo de default económico crezca, es decir, el impago de la deuda internacional. Los mercados de permutas financieras creen que hay un 70% de probabilidad de que este default se produzca este mismo año y Fitch Ratings dice que es "inminente". Este miércoles vence el plazo de una parte de deuda, dos emisiones de bonos en dólares que cotizan en los mercados internacionales y que tienen un valor de 117 millones de dólares. COPE.es ha contactado con el economista Daniel Lacalle para conocer cuál es la situación en Rusia y conocer qué consecuencias puede tener este posible impago de la deuda internacional a España.





Daniel Lacalle explica que esta situación se ha producido por las sanciones económicas implantadas por Occidente a causa de la guerra de Ucrania, como puede ser la exclusión de Rusia del sistema swift, que ha generado la imposibilidad de que los bancos rusos puedan realizar transacciones internacionales, pero no es el único motivo que destaca el economista.

Rusia no tiene acceso a sus propias reservas"

"Lo más importante es que elBanco Central de Rusia no tiene acceso a sus propias reservas. Estas están en otras entidades, son cuentas bilaterales, y en el caso del Banco Central de Rusia no tiene acceso ni a las reservas en euros (33% del total), ni a sus reservas en dólares (16%), ni tampoco en yenes, libras e incluso de oro. Por tanto, el Banco Central Ruso no puede inyectar liquidez en el sistema y los bancos no pueden pagar en monedas extranjera, por lo que los vencimientos de los bonos emitidos por Rusia en dólares no se pueden pagar", explica el economista.

El Gobierno ruso asegura que pagará la deuda, pero que lo hará en rublos debido a las sanciones económicas. Sin embargo, el pago en la moneda rusa constituye un impago para la mayoría de los acreedores por la condición de abonar la cantidad en dólares y la devaluación del rublo por la guerra de Ucrania. Por tanto, Rusia incumpliría las condiciones pactadas y se abriría un periodo de 30 días en el que se daría al país hasta el 15 de abril para abonar el pago. De no producirse el cumplimiento del abono de la deuda, Rusia sería declarado como un país en incumplimiento de pago de su deuda externa. Esta situación podría iniciar una serie de impagos de unos 120.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera del Gobierno ruso y unos 30.000 millones de algunas empresas como Gazprom, Lukoil y Sberbank.





En caso de que este impago se produzca, tendría graves consecuencias. Daniel Lacalle destaca que Rusia se enfrentaría a la "imposibilidad de acceder a nueva deuda, emitir nuevos bonos y tener una solvencia crediticia aceptada internacionalmente". Por otro lado, los principales acreedores de esta deuda son China y fondos de inversión internacionales y tendrán importante pérdidas, algo que hará que la economía rusa tenga más difícil acceder a liquidez y realizar transacciones. "Todos esos inversores se encuentran ante la evidencia de una pérdida patrimonial muy importante y el más afectado claramente es China", asegura el economista.

España tiene "una exposición muy pequeña a la deuda rusa"

Por tanto, el impago de la deuda no solo impactaría en la economía rusa, sino que también afectaría a nivel internacional. En este aspecto, Daniel Lacalle explica que el impacto sobre España no sería muy grande debido a que "los bancos españoles tienen una exposición muy pequeña a la deuda rusa" y las empresas españolas tienen una inversión modesta, aunque en aquellas entidades españolas que tienen activos en Rusia si va a tener un impacto reseñable. Por otro lado, el economista advierte de un segundo factor que sí tendría un mayor impacto en España: "Los bancos austríacos, italianos, alemanes o franceses si tienen más exposición a deuda y activos rusos y si puede haber un ligero efecto contagio. En esto ya está trabajando el Banco Central Europeo para garantizar que no se genera un problema de liquidez en el mercado por estos problemas a corto plazo".

Esta no es la primera vez que un país se enfrenta a un problema de default internacional. Argentina vivió una situación de impago de deuda extranjera en 2001, el conocido como 'corralito', pero los motivos eran completamente diferentes. "Argentina se quedó sin reservas, pero en Rusia lo que no tienen es acceso a sus propias reservas, es decir, se les ha bloqueado el acceso a transacciones internacionales. Por lo tanto, es un efecto diferente.





La probabilidad de impago de deuda internacional cada vez es más probable por la imposibilidad de Rusia de acceder a sus reservas. Esta situación muestra, tal y como asegura Daniel Lacalle, que la defensa de Vladímir Putin sobre el sistema financiero del país es "muchísimo más débil de lo que inicialmente se estimaba". De no cumplir con el pago este miércoles, Rusia tendrá 30 días para solventar la deuda internacional y si no lo hace, las consecuencias sobre el país generarían un desplome de la economía mucho mayor.