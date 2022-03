¿Se puede juzgar a militares rusos por atacar a civiles desarmados? Esto es lo que dice el Estatuto de Roma

Los ataques del ejército ruso se están intensificando en los últimos días. En la tarde de este miércoles, han bombardeado un teatro que servía de refugio a cientos de personas residentes de la asediada ciudad ucraniana de Mariúpol, lo que ha causado un número todavía indeterminado de víctimas, según fuentes ucranianas.

La Rada (Parlamento) de Ucrania informó de que en el interior del teatro, que ha quedado reducido a escombros, había muchos ciudadanos escondidos y que se desconoce si hay supervivientes, mientras las autoridades rusas negaron haber tenido nada que ver con el incidente. Serhiy Orlov, vicealcalde de Mariúpol, aseguró que en el teatro se escondían entre 1.000 y 1.200 personas. En los alrededores del edificio se había desatado una fuerte batalla.

Horas antes, al menos diez personas han muerto en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, cuando al parecer tropas rusas dispararon contra una fila de ciudadanos que esperaban para comprar pan, según informó el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania. "En Chernígov, las tropas rusas dispararon contra las personas que hacían cola para comprar pan: al menos 10 muertos", explicó el Servicio Estatal en su cuenta de Twitter sobre un suceso del que no hay aún información detallada por parte del Gobierno ucraniano.

La Corte Penal Internacional interviene en la guerra en Ucrania

Los ataques contra civiles ucranianos no cesan y una de las dudas que hay sobre la mesa es si estos crímenes podrán ser juzgados, y en caso de hacerlos, si serán acusados los propios militares, sus superiores o el mismo Putin. Hace unos días, se planteaba la posibilidad de calificar de crímenes de guerra y de lesa humanidad los sucesos desarrollados en la guerra en Ucrania.

Más concretamente, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha afirmado que hay indicios suficientes para abrir una investigación sobre los fallecidos en la guerra, apuntando que los ataques contra la población civil son "un crimen". Por ello, se ha comenzado a recopilar pruebas incriminatorias de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania.

Las guerras y crímenes internacionales del siglo XXI se retransmiten en directo en redes sociales, y cada video e imagen constituye una prueba y un paso más hacia la posibilidad de hacer justicia. Algunas de estas imágenes contienen evidencias de diferentes tipos de crímenes, incluyendo presuntos crímenes de guerra, incluido el uso indiscriminado de armas contra la población, e infraestructuras civiles (casas, escuelas y hospitales).





¿Serán juzgados los crímenes cometidos en Ucrania?

Para responder a esta pregunta, primero hay que tener en cuenta que es la CPI, basándose en el Estatuto de Roma, la que debe juzgar estos delitos. En 2016, Putin ordenó revocar la firma de la Federación Rusa de dicho estatuto, por lo que las autoridades de su país quedan fuera del Tribunal de La Haya. Sin embargo, Ucrania sí está adherida a dicho Estatuto, por lo que los crímenes de guerra cometidos en su territorio sí pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional.

Además, hay que tener en cuenta otras dos claves, este tipo de delitos no prescriben, por lo que pueden ser juzgados en un periodo de tiempo indefinido. Eso sí, hay que tener en cuenta que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, es decir, si un tribunal de un país abre una causa por el asesinato a un grupo de civiles, otro tribunal distinto no puede abrir la misma causa en otro momento.

El Estatuto de Roma

El Estatuto en el que se basa la CPO tiene competencia para "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto", esto quiere decir que "la Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión".

Dentro de los crímenes de guerra encontramos "el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud"; mientras que en el apartado de crímenes de lesa humanidad se encuentra un grupo de actos cometidos "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", como es el asesinato.

Otro de los puntos clave es quién puede ser juzgado por dichos crímenes, ya que son los militares los que están cometiendo los ataques, aunque sea por órdenes de un superior, o del propio Putin. El Estatuto recoge que, "quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal", aunque hay algunas excepciones: que "estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate", que "no supiera que la orden era ilícita" o que "la orden no fuera manifiestamente ilícita".

Además, hay una aclaración respecto a los genocidios o crímenes de lesa humanidad y es que "se entenderá que las órdenes de cometer estos delitos son manifiestamente ilícitas".