La situación en la cadena alimentaria por la huelga de transporte: ¿qué sectores son los más afectados?

La industria láctea española ha anunciado que, a partir de este jueves, se ve abocada a suspender su actividad, según ha informado la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) en un comunicado, como consecuencia de la huelga de transportes que arrancó en España el pasado lunes.

En las últimas horas, varias fábricas han visto interrumpido el suministro de distintas materias primas necesarias para la elaboración de productos lácteos, así como el traslado de los mismos ya terminados a las cadenas de distribución. Por este motivo, fábricas del sector se han visto obligadas a parar el envasado, almacenamiento y gestión de un alimento que es altamente perecedero y esencial para el consumo diario. Según apunta Fenil, a partir de este jueves, se suspenderá la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas, poniendo en riesgo el abastecimiento de productos como la leche y los lácteos.

Pero este sector no es el único que se está viendo afectado por la huelga de transporte, son muchos los productos perecederos que pueden tener que desecharse en caso de no poder entrar en la cadena de suministro, una situación que se vería reflejada en las estanterías de los supermercados, donde podrían empezar a faltar ciertos productos en unos días.

En la principal plataforma alimentaria del país, Mercamadrid, este miércoles se ha vuelto a reducir a la mitad la mercancía recibida, una caída que llega al 60 % en el caso de pescados, mariscos, frutas y hortalizas. Los mayoristas de frutas de este mercado, Asomafrut, ya han advertido sobre posibles problemas de abastecimiento de frutas y hortalizas si persiste la huelga de los productos más perecederos, como fresa, berenjena, calabacín y tomate.

El sector del pescado y el marisco, uno de los más afectados

Uno de los productos que más preocupa son los procedentes del mar, y es que una buena parte del sector pesquero de toda España se ha sumado a la huelga de los transportistas. Varias lonjas de Galicia, como las de Celeiro y Burela, llevan dos días consecutivos sin realizar subastas, mientras que en Vigo y A Coruña se ha reducido el ritmo de trabajo, y es que, de la poca cantidad que se está pescando, una buena parte no puede distribuirse al resto de España por los paros de transporte.

El presidente de la Asociación de Mayoristas Exportadores de Pescados y Mariscos de A Coruña, Ramón Barba, ha planteado la necesidad de corredores, con apoyo policial, para garantizar el suministro de estos productos al mercado nacional, mientras que las asociaciones de mayoristas y minoristas de pescado de Madrid han pedido a las administraciones que "garanticen la seguridad" en el traslado de mercancías en todas las carreteras.

El sector cárnico teme no poder alimentar a los animales

El sector cárnico es otro de los más afectados, debido a que tratan con productos perecederos, que en pocos días pierden las garantías de consumo. Organizaciones agrarias y cooperativas han advertido de las "dificultades" que están sufriendo para abastecer a los supermercados de carnes como el pollo o el cerdo. Además, a esto se suma otro problema que llama la atención, la falta de sustento para animales en las explotaciones.

En Galicia ya hay ganaderías intensivas de cerdos y pollos que están al "límite de no tener alimentación" para los animales, al igual que en el caso de los rumiantes, donde hay problemas con la llegada de materia primas para la fabricación de piensos. La industria de alimentación animal ha asegurado en un comunicado conjunto que no puede abastecerse de materias primas en la mayor parte del territorio español como consecuencia de la huelga. A ello hay que añadir que la actividad del transporte de ganado también se encuentra gravemente interrumpida, con los consiguientes problemas de bienestar animal que ello conlleva cuando los desplazamientos no se realizan en los tiempos programados.

Planas asegura que el abastecimiento "es regular y normal"

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha incidido en que la huelga de transporte está causando "alguna disrupción puntual" en la cadena alimentaria, especialmente en los lugares de origen de aprovisionamiento, como los puertos. El ministro ha dicho este miércoles que su Departamento tiene conocimiento de "algunos casos muy puntuales" en los que "se haya impedido la salida de camiones".

En concreto, ha hecho referencia a camiones de frutas y hortalizas procedentes de "algún mercado con origen" en el Levante y camiones cargados con pescado en puertos del Cantábrico y de Galicia. No obstante, ha insistido en que el abastecimiento alimentario "es regular y normal" actualmente, pero "estamos preocupados y siguiendo de cerca" esta protesta "para evitar que cause ninguna situación de desabastecimiento".