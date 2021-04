Herrera: "Ganó el debate Ayuso porque era la que más arriesgaba y la que lo tenía todo que perder"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es jueves, 22 de abril del 2021. A lo mejor es usted uno de los 146.000 que a partir de hoy vacunan con Jansen, que ya corre por ahí. Aquí Janssen, aquí un vacunado. Ayer se batió récord en casi medio millón de almas, bueno, de brazos, 456.000 brazos fueron ayer pinchados. Si ese fuera el camino, si ese fuera el promedio, bueno, todavía más o menos llegaríamos agosto con lo que se espera y se desea, lo que "vacunator" ha anunciado tantas veces, pero los datos sencillos, pelados, los datos sin más historias son que España tiene 3,6 millones de personas inmunizadas, que es el 7,6 % de la población. Luego hay 6,2 millones con la primera dosis. Siguen faltando.

Para inmunizar al 70 % de la población a finales de agosto hacen falta 66 millones de vacunas alguien tiene 66 millones de vacunas. ¿ Alguien tiene 66 millones de vacunas? Ahora mismo no, con lo cual la inmovilización... Dicen que llegarán.También iban a llegar el primer cuatrimestre que ahora acabamos y de los 51 millones de vacunas que se deberían haber logrado aquí han llegado 15 nada más me. Lo que se tiene es lo que se tiene y el que no tiene más no tiene más.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Luego, en fin, ahora van a empezar a llegar vacunas: la nueva vacuna alemana, a lo mejor algún día prueban la rusa y nos la ponemos y salimos con cara de Putin, lo que ustedes quieran. Pero hacen falta para llegar al 70% hay que haber administrado 66 millones de vacunas, o sea, deberíamos lograr 51 millones de vacunas en cuatro meses. ¿Estamos a tiro de eso? Yo no lo sé. Desde luego, por lo que se ha visto hasta ahora no. Ya veremos. "Ajolá, ajolá" sí.

¿El panorama cuál es? Que la incidencia baja un poco, que evidentemente esta cuarta ola no ha sido lo que se pensaba gracias fundamentalmente a la vacunación, pero ayer hubo 148 muertos. Pocas bromas con esas cosas.

LA RESACA DEL DEBATE ELECTORAL EN MADRID

Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, el debate de ayer, el debate de las elecciones del 4M, que en teoría son las elecciones que interesan a los ciudadanos de Madrid, pero trascienden mucho más porque algunos dicen que solo unas previas de lo que podrían ser unas elecciones nacionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguramente el ámbito de estas elecciones trasciende a la Comunidad de Madrid y por la personalidad de los candidatos y todas las polémicas que hayan podido surgir.

¿Qué pasó ayer en el debate? Porque este debate, como tantos otros, en realidad es mucho más seguido a través de los comentarios que al día siguiente se hacen en medios de comunicación que por visualización directa. Si es que ayer los espectadores tenían el Madrid jugando contra el Cádiz y Rocío Carrasco en la 5 entrevistada... Yaguantar según qué, luego es verdad que las alternativas no son solo las pantallas de televisión. Tú puedes seguir a través de redes sociales, en otros soportes, todo lo que usted quiera, pero, miren, el debate de ayer sirvió para tener varias ideas claras: para confirmar que la fórmula del gobierno de Pedro Sánchez para España, que es Sánchez pactando con la escoria, es la misma que el PSOE va a aplicar en Madrid si el resultado se lo permite. Todo aquello que decía Ángel Gabilondo, lo dijo aquí en este programa, "con este Pablo Iglesias no. No subiré los impuestos". Todo eso se quedó ayer en agua de borrajas. Es un favor que el debate de ayer sea el único de toda la campaña que Ángel Gabilondo debería agradecer.

IGLESIAS Y "MARÍA PISTOLITAS"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La pregunta es quién ha ganado el debate. Ayuso porque no lo perdió. Era la que más arriesgaba, la que no tenía nada que ganar y lo tenía todo que perder. Y los demás tampoco tenían nada que perder, lo único que podían hacer era ganar e ir a destajo. Pero Gabilondo,hombre, primero, el tono y el ritmo de Gabilondo no se adaptan a debates televisivos, se adaptan a una clase magistral a la que yo iría en primera fila porque es un tipo que a mí hablando realmente me entusiasma. Se le ve lo que tiene. Ahora, él mismo se ha encargado de desmontar todo su argumentario de campaña. "Con iglesias no pactaré, con este iglesias no". Bueno sí que pactarás. Y si no escuchen.

Bueno, pues lo mismo que dijo que no y que ahora es que sí. También con lo de subir impuestos dijo que no y luego será que sí porque ayer la ministra de Hacienda insistía al alza en patrimonio, sucesiones, donaciones, sociedades... Vamos a quitarle el dinero a la gente directamente de la cartera. Deme usted la cartera a ver qué tiene escondido aquí en este último rincón. Eso también para mí. Vean ustedes, un gobierno de atracadores con la cartera de la gente. Bueno, y Gabilondo está en ello porque no puede evitar el sablazo fiscal. Tenemos 12 días, Pablo, 12 días para ponernos de acuerdo en cómo repartimos el botín de la Comunidad de Madrid. Y porque tenían poco tiempo por intervención que si no acaba diciendo: "Pablo nos quedan 12 días para gobernar y subir los impuestos a estos fascistas de Madrid".

Bueno, resumen, Ayuso ayer tuvo que defenderse del ataque en bloque de la izquierda por la pandemia. Le quisieron echar los muertos, pero bueno, se defendió recordando que los muertos en todo caso son los de las residencias de Iglesias. Y en economía, pues les ha superado tranquilamente. Rocío Monasterio hizo un debate solvente. El tono era un poco duro, pero en un debate electoral eso puede ser un arma de doble, pero ciertamente se vio claramente a por quién. Iba a los que tenía alrededor: a Mónica García, a "María Pistolitas", y a Pablo Iglesias. Edmundo Bal es un buen candidato, pero es que el partido está a la deriva. Cs se lo apuesta todo a ni la derecha ni a la izquierda, a una equidistancia que curiosamente es lo contrario de lo que fue ciudadanos en su origen. "María Pistolitas" es una señora sectaria como la que más. Ahora, eso a los votantes de izquierdas, a un sector de votante de izquierda le gusta mucho, con lo cual, puede ser una opción interesante para alguno de ellos. Y luego está Iglesias, que no siendo el ganador de este debate puede sumarse al gran perdedor que fue Ángel Gabilondo. Al marqués de Galapagar se le ve el truco desde hace tanto tiempo que para qué perder el tiempo. Le dará seguramente para salvar el listón del 5%, pero no puede ofrecer nada nada nuevo al votante de izquierdas. Quiere convertir los debates electorales en una tómbola a costa del dinero público.

¿Y eso lo paga el Estado, supongo? O sea, nosotros. Si no hay pasta, entonces qué hacemos, ¿subimos los impuestos a los fascistas o cómo? Porque todo lo que se te ocurre a ti se paga solamente subiendo impuestos. Bueno, luego se te ocurren gilipolleces de este tipo de vamos a hacer de la Dirección General de Seguridad antigua, lo que es la Casa de Correos, una sede de una sede de memoria histórica en donde qué vais enseñar, qué memoria histórica vais a mostrar en ese museo. ¿Y si ganáis qué haréis? ¿Os iréis al Palacio Real?

Miren, y atentos a las pantallas porque hoy vuelve Tezanos con otro "CIS flash". Esto viene a ser el último invento "monclovita" de conductismo social. Vamos a hacer encuestas muy rápidas así de aquella manera con tal de meter los hocicos en plena campaña a ver si así condicionamos el voto de la gente.