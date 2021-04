Campo Vidal, en TRECE, sobre el debate: "Ha sido tenso en algunos pasajes, pero en general ha sido respetuoso"

Uno de los mayores expertos en debates electorales, Manuel Campo Vidal, quien ha moderado durante la democracia el mayor número de debates, ha entrado en TRECE para analizar el debate electoral que este miércoles ha tenido lugar en Telemadrid, donde los principales candidatos para el próximo 4-M han expuesto sus ideas, y han rebatido la de las otras formaciones, para intentar convencer a los indecisos.

Sin embargo, estas elecciones se producen en un momento áltamente polarizado, tal y como recogen las encuestas, y esto ha provocado, tal y como ha analizado el periodista, que en algunos momentos este debate, moderado por María Rey y Jon Ariztimuño, haya sido tenso en algunos momentos.

"Creo que el debate ha sido tenso en algunos pasajes, pero en general ha sido respetuoso. Me he ido apuntando las palabras duras que se decían, algunas bastante serias, pero dentro de un nivel que se podía perfectamente admitir", ha explicado en 'El Cascabel'.

Sin embargo, el presentador ha aprovechado su entrevista paraz relatar un mensaj de un ex dirigente catalán. "He recibido muchos mensajes a lo largo de la noche, y quiero citar al político catalán Santi Vila que todo el mundo recuerda que fue del gobierno de Puigdemont y antes del gobierno de Artur Mas, y luego le llamaron traidor los independentistas. Me ha escrito diciendo que estaban viendo el debate y les parecía que tenía un nivel bastante más alto que el que habían visto en el último debate de las últimas elecciones catalanes", ha explicado.

Sin embargo, aunque el debate ha vivido momentos tensos entre la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias —así como con Rocío Monasterio, candidata de Vox— Campo Vidal ha reseñado que el debate "ha sido aceptable en cuanto al nivel de dureza y nadie se ha salido especialmente del tiesto".