Herrera, al PP y Vox: "O espabilan o por incomparecencia vamos a tener Sánchez hasta la próxima glaciación"

Audio

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Aquí un viernes, elúltimo viernes de noviembre de este año, como aquel que dice, oiga, la semana que viene entramos en el día 1, es miércoles, y entramos en el último mes del año y ya nos disponemos a despedir este 2021 -que era un año de muchas esperanzas, hombre, alguna ha cumplido, alguna ha cumplido, no todas-, y veremos si el 22 es el año en el que despegamos del todo o al despegar caemos de bruces como nos ha pasado varias veces, no solo a los españoles, a más gente. Hoy es el día en el que van a continuar las lluvias en el norte de España y en el resto nubes que van a ir desapareciendo. Lo que pasa es que el fin de semana va a ser un fin de semana pasado por aguas en diversas zonas de, especialmente, de la Península.

Audio





[ESCUCHA AQUÍ EL MONÓLOGO DE HERRERA DEL VIERNES 26 DE NOVIEMBRE]

Y hoy es el Black Friday,el día en el que los comerciantes norteamericanos después del Día de Acción de Gracias, pues empezaban a ver la cosa más clara, se ponían los números negros en ve de rojos, ¿por qué?, pues porque vendían mucha cosa, porque hacían mucha cosa y empezaban a ver de color la temporada y, luego, además liberan estanterías para preparar las ventas de Navidad. Los descuentos agresivos a un mes de Navidad le llaman eso, Viernes Negro, pero como bien saben arranca mucho antes del viernes, dura toda la semana, luego llega el Cyber Monday , el lunes, que son más descuentos pero ya para las compras a través de la internet y, bueno, vamos a comportar personal porque estamos en un contexto muy, muy peculiar, en un sí, pero no, en el que parece que estamos saliendo de la pandemia, pero ahora vuelve la psicosis de los contagios, de las vacunas, la inflación por las nubes, pues unos harán descuentos de verdad y otros ya veremos, ya veremos. Las previsiones dicen que cada español se va gastar de medida 260 euros, eso sería un 20% menos que el año 2019 -que fue el último normal. Ya veremos.

Vacunar a los niños nos encamina hacia la inmunidad

Bueno, pues verán señoras y señores, indudablemente hay que hablar de las vacunas, del pasaporte covid, de esta nueva ola que en Europa está haciendo ,hombre no el daño de otras veces, pero está haciendo daño. Curiosamente, también, en Portugal. Portugal tiene el mismo porcentaje o más de vacunación que España y Portugal ha anunciado que a partir del 2 de enero, durante una semana, vamos a ver qué pasa durante esta semana, se va a confirmar, se va a cerrar bares, restaurantes y compañía y se va a obligar a la gente a teletrabajar. Bueno, veremos la evolución de los indicadores durante ese tiempo.





En Europa, de momento, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho: por mí podéis vacunar con Pfizer a los niños de 5 a 11 años. Ahora falta que Sanidad dé el OK. Ojo que estamos hablando de 3.200.000 niños y a esos niños le podrían pues, seguramente, un tercio de la dosis de un adulto y a los 21 días otro tercio. La Asociación Española de Pediatría ha dado también el Ok. Indudablemente habrá gente que le pondrá peros, ¿cómo vais a poner una vacuna a un niño de 5 años? A los niños de 5 años se les ponen muchas vacunas, afortunadamente. Porque antes de ponerles muchas vacunas, muchos de los niños de cinco años que están vivos, estarían muertos. Si se les da la vacuna han dicho los pediatras que nos acercaríamos a la inmunidad real porque los niños son el 10% de la población, están sin inmunizar, por eso tienen la incidencia más alta y, otra razón es que toda la protección para los niños es muy recomendable. Es verdad que los niños lo pasan que casi ni se dan cuenta, pero ha habido niños que han enfermado gravemente, incluso ha fallecido por covid y luego, además es que son un vector de contagio. Hay padres que están vacunados, pero el niño viene con el bicho del colegio y se lo pega: cuarentena, venga a faltar al trabajo, afortunadamente al estar vacunado pues las consecuencias son infinitamente menores, y luego los abuelos que si no tienen la tercera dosis... Por cierto, la tercera dosis, en Europa va a ser, dicen no la van a hacer obligatoria, pero hay caminos indirectos para realizarlo.

¿Qué ha propuesto la Comisión Europea? Que el pasaporte covid dure solo 9 meses, es decir, si no te pones la tercera vacuna tú no tienes pasaporte covid, y el pasaporte covid va a ser necesario para viajar por toda la Unión Europea. Hay gente que con esto se lleva las manos a la cabeza, oiga, hay países en los que si no te pones la vacuna de la fiebre amarilla no entras, mejor que no entres, ¿eh?. Bueno parece que va a ser esto la historia interminable, pero esperemos que el año 2022 sea otra cosa.Cataluña ha ampliado el pasaporte covid, por ejemplo, desde esta noche a hostelería, a gimnasios y a residencias como, por cierto, pasa en media Europa, por no decir en Europa completa.



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

O la derecha espabila o tenemos Sánchez hasta la próxima glaciación

Bueno y les tengo que hablar, lógicamente, de los Presupuestos, de varios Presupuestos, no solo de los Presupuestos del Estado que han salido adelante. Fíjense que le hemos dicho cosas a Sánchez, le hemos dicho de todo, lo que usted quiera: que lo que le va bien a él, le sienta como un tiro al país, etcétera. Pero, miren, Sánchez siempre logra sus objetivos, bueno, su objetivo es uno: ya les decía esta mañana que es llegar al poder y mantenerse cómodamente en el poder aunque su alrededor todo arda como Roma mientras el toca la lira como Nerón. Pues lo ha vuelto a lograr, ha aprobado unos Presupuestos bochornosos del Estado con 188 votos, con lo mejor de cada casa,con todos los bandoleros de los partidos independentistas, los de Podemos de lone Tabarra, el sobrino de Carmena, el primo de Mónica pistolitas de Más Madrid y los tontos útiles del regionalismo. Pues tiene argumentos para alargar la legislatura para ahora hacerse el socialdemócrata para tener un año en el que despilfarrar fondos europeos, si se lo dan, si llegan los fondos europeos en la medida que están anunciados porque el escepticismo con el que se miran las reformas imprescindibles de España crece constantemente en Europa, luego poder sacarse paguitas de la manga con dinero ajeno, en fin, puede dejar esto como un piso de soltero después de un de un guateque y, luego, además todas las leyes ideocológicas que le apetezcan. Y esta es la verdad, Sánchez es el mayor inútil que hemos tenido y tendremos como gobernante: el tipo con menos diputados propios de la historia, el que pelea contra el pasado, ignora el presente, estropea el futuro, pues va a gobernar con tranquilidad.





Y la cara B de eso es la derecha, que cuando no anda a palos, se pega internamente. Cuando no anda a palos dividida entre diversos partidos se pega internamente. El contraste es tremendo utilizando el caso de Andalucía. Vox y el PSOE, pero sobre todo Vox, ha boicoteado unos buenos presupuestos para intentar obligar a un buen presidente adelantar elecciones porque a Vox le interesa, porque Macarena Olona, porque yo qué sé, porque no sé qué más y porque, además, puede quedarse con algunos diputados que ahora son de Ciudadanos. Y al PSOE de Ferraz, pues le interesa que Juan Espadas, tragando, porque si gobierna es un éxito, pero si no gobierna también. Sánchez va a tener el mensaje fabricado para las Generales y si un año antes el PP y Vox gobiernan juntos en Andalucía -en cualquier fórmula- pues ya para que les voy a contar: la ultraderecha que viene, o sea, España tendrá unos Presupuestos derrochadores, confiscatorios centrados en agradar a Junqueras a Otegi. Y, Andalucía que iba a disponer de 1.100 millones más para Sanidad, y que va como un tiro con menos impuestos, con más empleo, se lleva un tortazo caprichoso pues por orden de Sánchez y Abascal. O sea, la derecha no aprende y la izquierda le da una lección diaria, pactan con lo que sea, con quien sea, con Frankenstein, con Charles Manson si hace falta y, otros rompen los pactos aunque los pactos sean muy sensatos, estén dando resultados... O sea, que Sánchez se meta en la cama con Otegi o con Junqueras no pasa nada, es estupendo, pero de lo que se habla es de las relaciones de Casado y Ayuso, de Abascal y Casado. ¿Cómo van a lograr convencer PP, Vox y Ciudadanos, a la gente, de que tienen un buen plan para España si no son capaces de mantenerlo para Andalucía que es el mejor ejemplo, junto a Madrid, de que hay alternativa sensata a este individuo, a este salteador de caminos? O espabilan o por incomparecencia vamos a tener Sánchez hasta la próxima glaciación, ya les digo”.

También te interesa

Herrera habla claro sobre la intención del PNV de dividir la Denominación de Origen La Rioja: "Volverán"