Las críticas a Florentino Pérez sorprenden a Juanma Castaño por su temporada: "Desde la kale borroka madridista"

Madrid - Publicado el 13 may 2025, 06:00

El Real Madrid está a punto de cerrar una de sus peores temporadas de los últimos años. El club comenzó este curso con el optimismo de lograr un histórico triplete que no ha conseguido nunca, tras ganar la Champions League y la Liga la temporada pasada. A estos títulos, Carlo Ancelotti sumaba a la plantilla la incorporación del mejor jugador del mundo, Kylian Mbappé.

900/Cordon Press Mbappé, Rodrygo y Camavinga, tras el Real Madrid-Valencia900/Cordon Press

El equipo logró el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa y después la Intercontinental, pero a partir de ahí ya no ha conseguido nada, a la espera de la disputa del Mundialito de Clubes en junio. La primera decepción fue la Supercopa de España, donde cayó en la final ante el Barcelona por un contundente 2-5. Después cayó en la Champions League, donde el Arsenal le acabó eliminando en los cuartos de final por un global de 1-5.

Tras caer en la Champions League, los de Ancelotti todavía podían pelear por la Liga y por la Copa del Rey. En la final de Copa volvió caer ante el Barcelona, con un gol de Koundé en la prórroga. Y este domingo decía adiós a la Liga, con otra dura derrota ante los azulgranas en el Clásico, por 4-3.

EFE BARCELONA, 11/05/2025.-El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Alberto Estévez

El más criticado durante esta temporada ha sido Carlo Ancelotti. El entrenador italiano ya ha sido anunciado como nuevo seleccionador de Brasil y su puesto lo ocupará Xabi Alonso, a la espera de que el Real Madrid haga oficial las dos noticias. Los futbolistas también han sido duramente criticados por su mala temporada, especialmente jugadores como Vinicius, Rodrygo o Bellingham. Mbappé y Courtois han sido los únicos jugadores que han mantenido al equipo en los peores momentos.

la sorpresa de juanma castaño con las críticas a florentino

CORDONPRESS Florentino Pérez, durante un acto oficial en el Santiago Bernabéu

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, señaló al otro protagonista criticado: Florentino Pérez. Al presidente del Real Madrid se le ha acusado de no reforzar a la plantilla tras las graves lesiones de Carvajal y Militao: “Por primera vez en mucho tiempo veo, navegando, viendo ahí comentarios, incluso de algunos periodistas, veo algo de crítica a Florentino Pérez. Incluso, insisto, en gente que era un poco, la kale borroka del madridismo en redes, se han comportado hasta de manera crítica con Florentino. Me ha sorprendido, de verdad. Me ha sorprendido que de repente les salga este espíritu crítico”.