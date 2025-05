Susana Díaz, en La Linterna: "Una cosa es que te lo cuenten y otra que lo leas, realmente querían que estuviera jodida"

Madrid - Publicado el 12 may 2025, 21:51 - Actualizado 12 may 2025, 22:05

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reaccionado este lunes en La Linterna a los mensajes de Whatsapp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, donde se habla de que la ahora senadora, “la otra, Susana, sí que está jodida”.

Escucha la entrevista completa Los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos El tema del día Escuchar

Díaz asegura a Expósito sentirse “mal” tras leer los mensajes que ha publicado el diario El Mundo, al estar reviviendo unos años que recuerda como “inenarrables” tras ganar Pedro Sánchez por segunda vez la secretaría general del partido y los acontecimientos que acabaron con la salida de Díaz del partido. “Yo tardé mucho en recuperarme porque, al principio, no entendía que se llevara al nivel personal”, comenta en los micrófonos de COPE.

“Yo entendía que no se podía gobernar con cualquiera a cualquier precio y había quien pensaba lo contrario, son dos puntos de vista, pero ño que pasó tres años después no se lo deseo a nadie ni lo que ha pasado mi familia, mi padre se fue de este mundo viéndome sufrir”, asegura en La Linterna.

“Realmente querían que estuviera jodida”

Reconoce la exsecretaria general del PSOE andaluz que “no es que le haya decepcionado” Sánchez y Ábalos, “a mí había cosas que, cuando escuché que hablaba a mis compañeros de esa manera, a mi no me hablaron mal, a mi lo que me dijo Abalos él lo sabe, pero una cosa es que te digan que el entorno dice, a que tú lo leas”, admite sobre los mensajes publicados este domingo por el diario. “Y es que ves que querían que estuvieras jodida”, concluye.

Así, Expósito ha querido señalar como sorprendente que, después de estos mensajes llega el cese y, al año, otra vez número 2 por Valencia. “Yo sé que yo he mantenido la posición que he creído, y he pagado lo que ha sido publico, pero yo no me arrepiento de eso, porque vine al PSOE para defender esa posición”.

Susana Díaz y las primarias del PSOE

Ver que se hace daño de esta manera por una posición duele”, señala la expresidenta andaluza, que se emociona en COPE al recordar los años posteriores a las primarias. “Yo pude salir adelante porque no soy una persona rencorosa, me ayudó mucha gente dentro y fuera del partido, por eso hoy lo he pasado mal, porque me ha removido aquello, esas primarias de Andalucía no se las deseo a nadie, yo estuve 5 días sin salir de la puerta de casa”, admite

Una situación que cuenta, ha superado, le ha dolido revivirlo a través de los mensajes de El Mundo. “Algo que has superado afortundamante, revivirlo y verlo así, en un mensaje, porque la gente te engorda las cosas y no te lo quieres creer todo, pero al final lo has visto y lo ves”.