Herrera, tras lo sucedido con Boris Johnson en el Reino Unido: “¿Eso podría pasar en España?”

Va a apretar el calor ¿eh?, va a apretar hoy y la semana que viene prácticamente todo el país, y además vamos a tener cielos soleados en toda España. Y ya les digo temperaturas en ascenso, en algunos lugares valles del Guadiana, valles del Guadalquivir pasarán de los 40 grados; y es el principio, a ver la semana la semana que viene como se porta.









RAFA NADAL DICE ADIÓS A WIMBLEDON POR SU LESIÓN ABDOMINAL

Les decía a las 6 de la mañana aquí hay noticias que se esperan, porque son repetidas, porque han creado costumbre, en lo bueno y en lo malo. Ha creado costumbre queRafa Nadal gane siempre o casi siempre y luego otras veces se rompe esa racha porque una lesión le aparta de Wimbledon como le ha apartado esta lesión abdominal.

Rafa Nadal, en el partido ante Fritz (EFE)









Y MÁS NOTICIAS....





Hay otras que son inesperadas, el tiroteo al que fue primer ministro japonés Shinzo Abe.

Hay otras que se cuecen lento, el pacto de rentas, por ejemplo, que será una de ellas o la visión de color verde de lo nuclear y del gas, bueno, en fin, todas esas cosas.

Pero hay otras que no, hay otras que se espera, efectivamente, que pase lo que ha de pasar. Una de ellas es, se han cargado a Boris Johnson, al primer ministro británico, que era un empujón perfectamente narrado, esperado, realizado casi, casi a cámara lenta.

DISTURBIOS EN LA PROCESIÓN DE SAN FERMÍN DE PAMPLONA





Y, la otra es que, bueno, pues también sabemos que una de las tradiciones en Navarra en Pamplona el día de la procesión es acosar por parte de los filoterroristas o directamente colaboradores de terroristas, desde luego los que los justifican, a los concejales de UPN, del PP, también incluso del PSOE.

Audio





Fíjense ustedes, ayer estábamos hablando con el señor Enrique Maya, alcalde de Pamplona, qué esperaba del día. Bueno pues pensando que iba a disfrutar del que debería ser uno de los momentos más bonitos del día de San Fermín, en la procesión del santo, ahí llegó lo que no estaba previsto pero sí ha ocurrido otras veces. Es decir, podría pasar perfectamente. Que a nadie puede sorprender que no es otra cosa que los radicales fascistas, llámenle como quieran, que apoyan a Bildu quisieran poner en marcha, literalmente un linchamiento, un linchamiento; lanzando objetos, tratando de agredir a la comitiva, dejando heridos a policías municipales que se jugaron el tipo, policías que resultaron heridos porque si no se ponen en medio se llevan por delante al alcalde y al resto de políticos a los que Bildu no solo no respeta sino que si pudiera los quitaba de en medio.

Audio









Luego enrique Maya volvió a hablar con COPE, destacó que mientras los políticos constitucionalistas lo pasaban canutas durante el recorrido, los de Bildu iban la mar de tranquilos, saludando claro.

Son perros rabiosos, perros rabiosos de odio, tienen los ojos inyectados en sangre y, además, fíjense ustedes cómo son las cosas que los de Bildu ayer se limitaron a lamentar lo sucedido pero no lo condenaron sin ambages, de hecho se negaron a apoyar la declaración de condena del Ayuntamiento de Pamplona. Los de Geroa Bai, que estos son la delegación que tiene el PNV en Navarra, directamente votaron en contra; y es normal, porque los que hicieron eso solo suyos y hacen lo que llevan haciendo toda la vida con el permiso, consentimiento, cuando no aplauso directamente, de la gente de Bildu y la gente de Geroa Bai. Y con estos, con estos perros rabiosos, odiadores en su mayoría, cómplices de asesinos otros, vaya usted a saber el historial de cada uno de esos animales, son con los que pacta el amiguito de la Moncloa, con los que pacta una Ley de Memoria Democrática, además de otras cosas que ha pactado. Todo para mantenerse en el poder.

Y lo triste es que socialistas, como el alcalde de Ermua le tienen más miedo a Marimar Blanco que a los filoetarras. Es a la hermana de Miguel Ángel Blanco a la que le piden el discurso del próximo domingo, no vaya a decir algo que les incomode. Yo, por supuesto, les enseñaba el billete de autobús, yo no les daba ni una sola palabra.

Es insostenible tener a un tío en el Gobierno, en La Moncloa, que se pase el día diciendo sandeces sobre fuerzas ocultas que le tienen manía a él, mientras se dedica a pactar y a regalar el relato sobre los años del terrorismo y la Transición a estos fascistas; bueno, fascistas, ellos se llaman comunistas; llámenle ustedes como quieran. A los que encima les llama fuerza progresista, a estos, a los de ayer de la calle Curia en Pamplona que no son cuatro descerebrados a los que se le va la mano en una celebración callejera. Es el partido que lo organiza y que luego presume de ello.





BORIS JOHNSON DICE ADIÓS TRAS LAS PRESIONES DE SU PARTIDO





Y hoy también bueno pues habrá que mirar con sana envidia al Reino Unido, como le decía, porque son capaces de lanzar a propulsión a su primer ministro a donde haga falta si ven que las cosas no funcionan o si realmente el primer ministro ha cometido errores de bulto. Pero los propios conservadores, los propios que vieron como Boris Johnson conseguía en una votación mayoritaria la presidencia del Gobierno en ese país y que de mentir, de organizar fiestas, de ser un estrafalario populista, un patético elemento de la política ha llevado a los suyos a comprender que o le echan o se carga el invento. Eso lo hicieron con Margaret Thatcher, había que tener bemoles para hacerlo con Margaret Thatcher, pero ya no era la Margaret Thatcher cuando se lo hicieron, de su época prehistórica. Se lo hicieron a Theresa May, a Cameron… han echado a todo el que no le gusta y ahora echan a Boris Johnson que era uno de los elementos que más hizo por el brexit duro mintiendo además, suelta mentiras como una ametralladora, ¿a quién se parecerá? ¿A quién me recuerda? Qué envidia ¿eh?, que el propio partido vea lo que tiene en el palacio, o en la casa o en la oficina del primer ministro y lo mande directamente a la porra. ¿Eso podría pasar en España? No me haga usted reír.

Audio





