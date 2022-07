El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, resulta herido por un disparo durante un acto electoral

El ex primer ministro japonés Shinzo Abe ha sido atacado este viernes por un hombre no identificado mientras se encontraba dando discurso electoral en el oeste de Japón, según han informado las autoridades locales. Abe, de 67 años, ha resultado herido y ha sido trasladado de emergencia a un hospital cerca de la estación Kintetsu Yamato-Saidaiji, en la ciudad de Nara, en el suroeste del país nipón, según ha informado el diario 'Yomiuri Shimbun'.

Un reportero del citado diario ha detallado que escuchó sonido similar de un disparo, tras el cual el ex primer ministro se habría derrumbado y caído al suelo. El ex primer ministro estaba participando en un acto electoral del Partido Liberal Democrático para las elecciones al Parlamento del próximo 10 de julio, según 'The Mainichi'. La Policía ha detenido a un sospechoso y ha iniciado una investigación de lo ocurrido.