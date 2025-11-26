26 NOV 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"La Premier, así en conjunto, tiene peores jugadores que nosotros, mucho peores..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:37 min escucha
"Estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño