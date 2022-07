Rafa Nadal anuncia su retirada de Wimbledon por lesión

ASÍ CONTÓ RAFA NADAL SU RETIRADA DE WIMBLEDON

Rafa Nadal anunció este jueves que se retira de Wimbledon tras su lesión abdominal en el partido de cuartos de final ante Fritz. El tenista español, que iba a jugar las semifinales ante Kyrgios este viernes, no ha podido recuperarse y se retira del torneo.

"Me retiro porque tengo una rotura en el abdominal que tengo un riesgo miportante de empeorar si sigo jugando. Aunque llevo todo el día dándole vueltas, llego a la conclusión que aquí me vale ganar, lo demás no me sirve de mucho. Es prácticamente imposible ganar dos partidos con un abdominal roto. La lógica, y después de hablar mucho con el equipo, he tomado la decisión que me ha costado un montón y es la decisión correcta; sé que tengo una rotura y la experiencia que tengo es que cuando uno tiene esto es muy difícil. Me pasó en 2009 en el Open de EEUU, cuando multipliqué por ocho la rotura que tenía y perdí en semifinales contra del Potro. Tengo que tomar la decisión de no disfrutar las semifinales"

"No puedo hacer un movimiento normal para servir; imaginarme ganando dos partidos y por respetarme a mi mismo y no tener el nivel que necesito tener para conseguir mis logros, y puedo empeorar las cosas. Vi que mi carrera corría peligro pero el pie ha mejorado mucho, en ese aspecto está mucho mejor. Ahora no veo en peligro mi carrera, pero lo más importante es la felicidad, mucho más que cualquier otro título. No puedo arriesgar tanto y luego estar dos o tres meses fuera de la competición. Es una decisión muy dura para mi. No me voy a arrepentir; es mi decisión y ha sido muy duro tomar esta decisión"

"Mi objetivo es estar en Montreal y voy a pelear por ello"

"No me han tenido que convencer. He intentado escuchar a todos. Muchas veces hemos jugado en situaciones difíciles y a veces ha salido bien".





"He pensado en mi felicidad y trabajo diario y he tomado la decisión por cómo siento las cosas. En Australia no tuve dolor pero luego estuve lesionado; Roland Garros fue muy duro y luego las cosas han ido mucho mejor. Solo estar aquí es muy importante, sabeís lo mucho que quería jugar aquí y he hecho las cosas lo mejor posible y estoy en semifinales; lo que quiere decir que he jugado muy bien. Esto me hace sentir todavía peor porque al nivel que estaba jugando tenía oportunidades de ganar aquí".

"Es la decisión correcta la que he tomado; no soy el tipo de jugador que cuando toma decisiónes mira hacia atrás y deice 'notendría que haber hecho esto'".

Kyrgios, primera vez en semifinales de un Gran Slam

El australiano Nick Kyrgios disputará este domingo su primera final de Wimbledon tras la baja de Rafael Nadal por una lesión en el abdominal.



Kyrgios, que hasta este Wimbledon no había pasado nunca de cuartos de final en un Grand Slam, alcanzó aquí sus primeras semifinales, al derrotar en cuartos al chileno Cristian Garín; y pasó a la final por la baja de Nadal, que anunció este jueves su baja en el torneo.



Kyrgios, a sus 27 años, disputará su primera final de un Grande tras treinta intentos fallidos.



En dobles sí que ha conseguido levantar un 'major'. Lo logró el pasado enero en el Abierto de Australia, junto a su amigo Thanasi Kokkinakis.