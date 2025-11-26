Carlos Herrera, sobre la derrota del Barça en Champions: "¡Vaya con el Chelsea! Os reíais mucho cuando se enfrentó al Betis en Conference, Cucurella cansa al que pilla por delante"

La jornada de Champions League ha dejado un sabor amargo para los equipos españoles, una situación que ha analizado Carlos Herrera en el programa 'Herrera en COPE'. El comunicador ha reaccionado con dureza a la contundente derrota del FC Barcelona por 3-0 frente al Chelsea en Stamford Bridge, un resultado que ha calificado como un reflejo del estado actual del fútbol nacional.

La Champions, un baño de realidad

Según los tertulianos, el partido del conjunto azulgrana fue "malo, malo, malo", considerándolos "infinitamente inferiores al equipo inglés". Para los colaboradores de Herrera, este tipo de resultados en la máxima competición europea son una prueba irrefutable. "Lo que me duele de todo esto es que la Champions está poniendo a los equipos españoles donde están realmente", sentencian.

En la sección de deportes junto a José Antonio Naranjo, el periodista ha sido muy crítico con la percepción que se tiene del nivel de LaLiga: "Aquí hablamos de la liga española, qué fuerte, qué fuerte, pero aquí no nos comemos una paraguaya". Naranjo ha añadido contexto a la situación, apuntando que mientras el Chelsea estaría entre los ocho primeros, el Barcelona ocupa una posición que lo obligaría a jugar un playoff para continuar. Por su parte, Herrera apuntaba: "Vaya al Chelsea, que os reíais mucho cuando nos enfrentamos en la última" y sobre el lateral izquierdo de los ingleses, el español Marc Cucurella, añade: "Cansa al que pilla por delante".

Peor suerte corrió el Villarreal, que cayó por 4-0 ante el Borussia Dortmund. A pesar de que, según los comentaristas, el equipo "no jugó mal", se ha evidenciado una falta de "mentalidad de jugar una competición como la Champions". El dato es desolador: el conjunto amarillo, tercero en LaLiga, solo ha conseguido un punto en cinco partidos en el torneo continental.

El resto de la jornada europea

La mala racha se extiende a otros representantes españoles. El Athletic Club no pasó del empate a cero contra el Slavia de Praga, complicando seriamente sus opciones de clasificación. La atención se centra ahora en los próximos encuentros, con un Atlético de Madrid que se enfrenta al Inter de Milán en un duelo complicado y un Real Madrid que viaja a Grecia para medirse al Olimpiacos.

Sobre el equipo blanco, Herrera ha deslizado que "algo está pasando" y que se percibe "mal rollo", aunque ha concluido con una nota de humor sobre el Atlético: "El Cholo es nuestro pastor, nada nos falta".

La polémica del partido en Miami

Durante la tertulia también se ha comentado la controversia generada por el posible partido de LaLiga en Miami. El asunto ha provocado protestas, como la de los aficionados alemanes que sacaron una pancarta crítica durante el partido del Villarreal. Carlos Herrera ha opinado que la iniciativa "no está bien traída" y ha augurado que "va a traer más cola de lo que parece".