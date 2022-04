Barbosa: "La izquierda va a poner toda la carne en el asador para demonizar el pacto PP-Vox en CyL"

Vídeo

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este martes 12 de abril de 2022.

Es Martes Santo y aunque hoy sea el peor día de lluvias de toda la Semana Santa (que eso no lo duda nadie) pues, oiga, seguro que es mejor Martes Santo, que los que tuvimos en los dos últimos años. Eh, todo depende del enfoque que se le quieran dar a las cosas.

Lo importante, lo importante en estas fechas es encontrar ese punto de recogimiento interior, en el que uno sea capaz de diferenciar lo importante de lo accesorio.

Miren, son tan dados estos días a la espiritualidad que no sólo los cristianos estamos imbuidos de ella, hasta aquellas fuerzas políticas que no son precisamente muy religiosas hacen buenos conceptos como el pecado o el propósito de enmienda.

De hecho, tanto es así, que en el PSOE y en el Partido Regionalista Cántabro han obligado a dimitir a la consejera de Economía de Cantabria, María Sánchez, por haber pecado ni que sea de pensamiento.

Porque hacer, a la pobre no le ha dado tiempo de hacer nada. Pero el simple hecho de haber propuesto una rebaja del IRPF en su comunidad ha acabado con la consejera abandonando su cargo, después de haber sido desautorizada, tanto por el presidente Revilla como por el propio PSOE. ¿Qué les parece?

Para que vean ustedes que no sólo en el ámbito de la religión se manejan ideas como el pecado o la herejía. No, a ver, lo decimos también porque en estas fechas no faltan tampoco los que miran con un poco de desdén todo lo que tiene que ver con el fervor y el sentimiento que despiertan las procesiones. El que no lo entiende no lo entiende, pero ese pellizco en el alma existe, y este año, a pesar de la lluvia, ese sentimiento ha vuelto por sus fueros a las calles de España con un cariño especial por lo que han supuesto estos dos años de restricciones.

Así que mucha suerte a las cofradías que hoy cruzan los dedos para poder salir. Como como el Dulce Nombre en Sevilla o el Gran Poder y La Esperanza de Granada. Y, nada, a las que se tengan que quedar por culpa de la lluvia, pues chico, resignación cristiana, nunca mejor dicho. Qué le vamos a hacer.

Es verdad que ayer fue una pena, porque hubo muchas hermandades que no pudieron salir, o que tuvieron que acortar su recorrido debido a la lluvia. Una lástima que 3 de las 5 procesiones previstas ayer por la tarde se vieran afectadas, o que en Valladolid no pudiera salir el Santísimo Rosario del Dolor.

Y luego están los que sí han salido, pero que ya no se acordaban de lo que eran los nervios del “puede que sí, puede que no” hasta el último segundo. Así han estado y van a seguir hoy unos cuantos...

Pues ese sinvivir ya es un avance, que hubiéramos firmado hace dos años con los ojos cerrado. Aunque, claro, qué duda cabe que lo mejor es estar entre los afortunados que, después de dos años de pandemia, sí han podido dar rienda suelta a la emoción de ver salir la procesión que tanto tiempo llevaban esperando.

Y ayer una de las que se llevó la palma fue el Cautivo de Málaga. Sentimiento en las calles de Málaga.













Bueno, sabemos que el otro frente de esta Semana Santa que queremos salvar lo mejor posible, y al que también le afecta el tiempo es el turístico. Hoy, lo mismo, algunos tuercen el morro, porque tenían cuatro días de playa y este no va a estar para demasiados baños, pero bueno, por lo menos no va a ser la típica Semana Santa que se pasa todos los días lloviendo.

Miren, este Martes Santo puede ser el típico día en el que poner a prueba nuestra capacidad para hacer planes alternativos, y ya sabemos que en eso de improvisar los españoles somos campeones del mundo. Total, que al mal tiempo, buena cara.

Sobre todo, porque si repasamos los datos relacionados con el turismo, ciertamente, se nota quela cosa está mejorando en confianzay en el trasiego de personas.

Sin ir más lejos, esta Semana Santa el avión y el tren han triplicado sus viajeros. Y eso que las compañías aéreas tienen el combustible por las nubes. Pero, claro, hay tal demanda que se están dando situaciones que hace tiempo que no escuchábamos.

Como ese amigo, por ejemplo, que estos días te comenta que para hacer un trayecto nacional, dentro de España, por primera vez en mucho tiempo le salía bastante más barato el avión que el tren. Cuando sabemos que, desde hace un tiempo, el tren, para determinados trayectos se ha convertido en un gran rival para el tráfico aéreo

En fin, que son esas cosas, esos indicadores que apuntan a un cambio de tendencia en una sociedad que, poco a poco, se va abriendo a la espera de ver si el virus no da más problemas tras la retirada de las mascarillas en los interiores.

En las grandes ciudades, por cierto, también se nota un aumento de la confianza. Tras el subidón de contagios provocado por ómicron, el uso del transporte público se ha incrementado un 42%.

Así que, quieras que no, sigue habiendo motivos para un razonable optimismo, a pesar de los pesares. A pesar de estos días de lluvia, y a pesar de la inflación de la que sigue muy pendiente el sector turístico, por lo que pueda suponer de cara al verano.

PP Y VOX GOBIERNAN EN CASTILLA Y LEÓN





A las puertas del verano, por cierto, en el mes de junio lo que se espera cada vez más es un adelanto electoral en Andalucía. Lo cierto es que esa comunidad es ya, a todos los efectos, la próxima estación del puzzle político español, una vez que lo de Castilla y León ya está aclarado.

Fernández Mañueco ya es, nuevamente, presidente de Castilla y León, aunque en lugar de gobernar con Ciudadanos gobierna con Vox. Un hito en la política española porque es la primera vez que el partido de Abascal pasa de apoyar un ejecutivo desde fuera a estar dentro de ese ejecutivo. Con una vicepresidencia para el que fuera candidato Juan García-Gallardo y tres consejerías para tres perfiles, la verdad sea dicha, bastante moderados o técnicos.

Ya dijimos ayer que mucho de lo que esté por venir, por escucharse y por producirse en la política española tendrá que ver con cómo funcione este gobierno castellano-leonés.

¿Qué sale en claro de la investidura de ayer en Castilla y León? Bueno, pues que Mañueco promete trabajar con Vox como si fueran una piña, dijo literalmente, sin los complejos que le quiere inocular la izquierda, pero dejando claro que hay cuestiones como la lucha contra la violencia de género en la que no va a dar un paso atrás.

De momento, lo que promete es una Ley de Violencia Intrafamiliar, que sería compatible con la Ley contra la Violencia de Género, en la que hace concesiones a la visión que tiene Vox de la violencia machista, a la que quieren desproveer, dicen, de ideología política de tendencia izquierdista. Vox quiere que todas las víctimas de violencia sean tratadas igual, más allá de su sexo.

Aquí la línea que no se puede traspasar, en ningún caso, es aquella en la que se pudiera comenzar a hacer de menos o a dar la sensación de que se quita importancia al drama de las mujeres que sufren malos tratos o retirar medios para su protección.

Todo lo que no sea eso, Todo lo que sea abrir el debate de si a todas las víctimas hay que protegerlas por igual, sin diferenciar por sexos. O si ahora mismo hay demasiado dinero que se va a los colectivos que fabrican el discurso en torno a esta problemática, y que en realidad ese dinero debería destinarse más a la protección efectiva de las mujeres. Pues ese es un camino que si Vox quiere transitarlo y el PP se ve con voluntad, o en la necesidad de acompañarle, pues habrá que ver cómo lo gestionan.

Porque intentos de la izquierda por monopolizar políticamente la lucha contra el machismo los hay, pero violencia machista como lacra social también la hay y eso no admite ni medio error de cálculo porque de cómo gestionen estas cuestiones se provocarán o se evitarán incendios políticos.

Lo que está claro es que la izquierda va a poner toda la carne en el asador para demonizar ese pacto PP-Vox, de cara a todo lo que esté por venir.

Ayer mismo, ya comenzó la primera descarga desde el PSOE y el propio Gobierno para ir calentando la idea de un cordón democrático.

Aquí estamos en lo de siempre, los que han blanqueado a la izquierda más radical que no condena la dictadura de Cuba, ni el régimen chavista o que no quería entregar armas a Ucrania para que los ucranianos se pudieran defender de los crímenes de guerra, los que han blanqueado a los filoterroristas que siguen sin condenar con la boca grande los crímenes de ETA, le dicen a la derecha con quién puede pactar y con quién no.

Sin reparar en que lo mismo el problema de origen está en que “alguien” ha permitido que en España gobierne, previamente, la “ultraizquierda”. Y al cordón, que es un apartheid político, le ponen el apellido democrático para que parezca que es una idea estupenda. Recordemos que los supremacistas catalanes también le pusieron democrático a lo del tsunami y acabaron metiéndole fuego a Barcelona. Así que vamos a ver, porque ciertamente desde hoy, y en lo que la crisis económica lo permita, lo que va a volver por sus fueros es eso que se conoce como la batalla cultural.

De hecho, sin ir más lejos, otro punto que sale claro de la investidura de Mañueco es que van a matizar o complementar (que no derogar) la Ley de Memoria Histórica con una ley autonómica de concordia.

Aquí, nuevamente, estamos ante la falacia de los apellidos con carga eufemística. Cuando tú a una Ley de Memoria le tienes que poner el apellido histórica, ya estás demostrando que tu ley no es de Memoria, sino de desmemoria. Pretendes que la sociedad olvide lo que a ti no te conviene que recuerde

Y en esa lucha se ha embarcado Vox, en esa lucha le va a tener que seguir el PP y en esa lucha el PSOE espera encontrar réditos políticos, que alejen el foco de la crisis económica que es, hasta ahora (tampoco lo olvidemos), lo que más ha puesto nervioso al Gobierno.

Porque los días malos-malos de este gobierno fueron cuando sintió que perdía la calle, por culpa de la inflación. Esto tampoco hay que olvidarlo.

A todo esto, fíjense la ironía. En la campaña electoral de las elecciones que han desembocado en este nuevo gobierno de Castilla y León, Ayuso acudió como reclamo electoral. El líder del PP era todavía Pablo Casado. Casado ideó una mayoría absoluta de Mañueco sin necesidad de apoyarse en Vox y pretendía que Ayuso no fuera presidenta del PP madrileño.

Estamos a 12 de abril y Mañueco ya gobierna con Vox, Casado ya no es presidente del PP y Ayuso ya tiene su congreso del PP madrileño para los días 20 y 21 de mayo.

La política se sabe cómo empieza pero no cómo termina. Así que, en lo que queda de legislatura, a saber lo que puede suceder.

Y más con variables, como la guerra de Ucrania que amenaza con volver a ponerse realmente fea, si es que en algún momento lo ha dejado de estar.





