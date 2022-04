Arranca el nuevo Gobierno de coalición en CyL: Estas son las 5 primeras medidas que se van a poner en marcha

Pasadas las nueve de la noche de este lunes, 11 de abril, Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido como presidente de Castilla y León con 44 votos a favor, entre los que se encontraban los del PP y Vox. En contra, el resto de la cámara, en concreto PSOE, UPL, Soria Ya y el Grupo Mixto, integrado por Podemos, Cs y Por Ávila.

Casi dos meses después de que los castellanoleoneses acudieran a las urnas en el 13F, echa andar un nuevo Gobierno en las cortes de la región, el segundo con Mañueco como presidente. La investidura ha sido posible gracias al pacto alcanzado entre el PP y Vox, hecho público el 10 de marzo y que ha terminado de perfilarse en las últimas semanas.

10 consejerías con algunos cambios

El nuevo Gobierno de coalición, formado por el PP y Vox, contará con 10 consejerías, igual que ocurría con el anterior que formaron los populares con Ciudadanos, aunque tendrá modificaciones. La principal novedad, anunciada por Fernández Mañueco, es que la actual Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que gestiona el PP y que mantendrán los populares, se dividirá en dos. Así, por un lado, habrá una Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y por otro una Consejería de Movilidad y Transformación Digital.

Además, el PP integrará Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior en la Consejería de Presidencia, que queda en manos de los populares, al contrario que en el anterior Gobierno.

Por su parte, Vox asumirá tres departamentos, cuyos nombres ha detallado García-Gallardo. Se trata de Cultura, Turismo y Deporte; Agricultura, Ganadería y Medio Rural, e Industria, Empleo y Comercio. Además, el vicepresidente de la Junta no asumirá cartera, a diferencia de sus antecesores.

Cinco primeras medidas del nuevo Gobierno

En primer lugar, Mañueco ha anunciado que, el nuevo Gobierno, va a aprobar un paquete de ayudas por importe de 400 millones de euros para atajar el agravamiento de la crisis económica vinculada a la guerra en Ucrania. Además, el líder popular de Castilla y León ha apuntado que estarán dirigidas a mejorar la competitividad energética para aligerar la factura de familias y empresas. En el contexto económico, también ha anunciado que van a iniciar los trámites de un proyecto de ley para rebajar el IRPF autonómico "en el primer tramo del impuesto", que va hasta los 12.450 euros.

Otro de los puntos es una nueva ley contra la violencia intrafamiliar, acordada en el pacto de Gobierno. Eso sí, Mañueco ha asegurado que va a "mantener la ley de la lucha contra la violencia de género", puesto que ambas son "necesarias, compatibles y complementarias". "Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres, ya que ésta no se produce solamente en el ámbito familiar", ha referido Mañueco en su intervención sobre un asunto que ha centrado buena parte de la negociación del acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunidad, y que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la oposición.

En materia de memoria histórica llega otro de los cambios. El presidente del Gobierno de Castilla y León ha avanzado que va a comenzar la tramitación de una normativa en este ámbito, "en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia". Dicha medida se podrá en marcha antes del 30 de junio, pero, por ahora, se desconoce si llegará en forma de derogación de la ley actual o en que manera se hará la modificación.

La inmigración es otro de los temas que se ha tratado en la sesión de investidura. Mañueco ha apelado y defendido una inmigración "legal y ordenada", desde la integración cultural, económica y social, aunque ha garantizado que "a las personas que lo necesiten" se les va a "seguir atendiendo a través del sistema de servicios sociales".

Por último, el líder de los populares en la región ha hecho referencia al adoctrinamiento en las aulas, asegura que "no lo hay y no lo va a haber por parte de nadie", aludiendo al punto del acuerdo con Vox en el que se habla de este aspecto, que en Castilla y León no hace referencia a la inclusión del denominado 'pin parental'.