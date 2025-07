Alejandro Fernández, líder del PP catalán, sobre el cupo: "Quieren una estructura de Estado para activar un proceso separatista"

Alejandro Fernández, líder del PP catalán, pasa este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' y habla sobre el cupo.

Ha asegurado, antes que nada, que alguien quizás podría pensar que "como catalán, a mí me encantaría que cuanto mejor estuviese financiada mi autonomía, mejor. No estamos hablando de eso. Planteamos si queremos una España en las que no se respetan las reglas del juego. Si se incumple la ley, se genera inseguridad jurídica y un Estado fallido".

De eso, reinvidica, es de lo que se está hablando. No es solamente el dinero. Es si "las instituciones se pueden negociar para mantener viva una legislatura agonizante. Lo que está ocurriendo es gravísimo. Es el desmantelamiento del Estado hacia una confederación plurinacional. Recupera a las dos españas".

Añade que el País Vasco y Navarra recuerdan sus impuestos desde 1832 y 1829. De hecho, "durante el franquismo siguió siendo así. Cuando se hace la negociación de la Constitución, el nacionalismo vasco pone esto en la agenda. En Cataluña no se pidió eso. La delegación catalana no quiso saber nada. Pujol no quiso. Fomentó ir a Madrid e ir trayendo poco a poco competencias".

Por tanto, Fernández dice que "el País Vasco y Navarra tengan el concierto... viene de atrás. Guste más. O guste menos".

ESCUCHA AQÍ LA ENTREVISTA COMPLETA Alejandro Fernández, líder del PP catalán La entrevista de las 9H con Herrera Escuchar

El líder del PP catalán no sabe si va a tener apoyo mayoritario el cupo catalán. En el Congreso. Pero a nadie se le escapa que la negociación con Pradales "va a intentar meter en este paquete al País Vasco. Hay posibilidades de que esta aberración salga adelante".

¿Es necesario hacer estimaciones? Responde que este acuerdo es malo también para los catalanes. Así lo ha explicado Alejandro Fernández en 'Herrera en COPE'.

"Quieren crear una Agencia Tributaria catalana. Se necesitan 4.000 funcionarios nuevos. Con el gasto que eso supone. Luego, el caos en la recaudación del IRPF y el IVA en el tiempo que estuviese en el limbo, pues sería de órdago. Pero es que, además, aumentaría de forma relevante el fraude fiscal porque el momento desde que hay vacío legal, aquello sería el corral de la pacheca", desgrana en 'Herrera en COPE'.

"al separatismo le importan un 'pimiento' los servicios públicos en cataluña"

Así, califica de barbaridad esta idea porque "si quieres mejorar el sistema de financiación... esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Y no se avanzó a un modelo confederal. Al separatismo le importan un pimiento los servicios públicos en Cataluña. Quieren una estructura de Estado que es esencial si, de cara al futuro, quieren activar un proceso separatista".

El resultado, pronostica Fernández, es que el proceso independentista muta. "Y el PSOE ha sido confederal. Han diseñado los independentistas una hoja de ruta nueva. Van poco a poco".

La Justicia europea empieza a estudiar todas las cuestiones sobre la ley de amnistía. Sobre este asunto, indica que la acatará porque es un demócrata. Hay precedentes positivos y negativos. "Los deberes los tenemos que hacer aquí y entendiendo la naturaleza del problema", cuenta.

No te pierdas el resto de la entrevista en el audio adjunto.