Herrera: “Sánchez se habrá reído de Garzón, pero fue el primero en hacer esa recomendación en España 2050"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

¿Están ustedes bien? Nosotros, ciertamente, muy bien en este viernes especial porque es el viernes en el que este programa, no es que recoja los muebles, los programas nunca desaparecen, pero sí simbólicamente celebran el haber concluido una temporada radiofónica venturosa para todos, venturosa para los miembros de este programa, para la empresa, para todas aquellas otras empresas que comercialmente han querido acompañarnos durante este año y a las que rendimos tributo y homenaje de gratitud y, también para todos aquellos oyentes que cada día son más, que eligen esta alternativa entre la espesura de la selva de medios y mensajes que ahora mismo tienen a su disposición en nuestro país y en el mundo entero.

Gracias a todos, gracias por esta temporada que ha sido ciertamente inolvidable. Desde luego ha sido una temporada radiofónicamente muy activa y ocupada fundamentalmente por un asunto nuclear, un asunto que ha hecho que la práctica totalidad de las horas las dedicáramos bien intensamente, bien con el rabillo del ojo a mirar a un ente microscópico que ha condicionado la vida del mundo y particularmente la nuestra y que lo sigue haciendo.

SIGUEN AUMENTANDO LOS CONTAGIOS

Lo sigue haciendo este verano después de que sepamos que de nuevo, un día más, sería el corregido y aumentado a lo que les conté ayer. La incidencia del virus continúa aumentando con una particularidad, que no es cualquiera. Esa incidencia no se traduce en colapso hospitalario, prácticamente la ocupación es la misma que ayer y las cifras son muy parecidas a las de ayer. Los contagios, no obstante, son mucho más, se producen entre la población joven y esto hace pensar que efectivamente tenemos que abordar esta crisis de una manera muy particular, todo lo particular que seguramente exige la circunstancia. Las comunidades autónomas entre que se produzca la vacunación de ese sector de población y se incorpore a la misma realidad que ahora mismo estamos viviendo los que somos mayores y nos hemos vacunado, mientras eso pase, habrá que tomar medidas y las medidas ¿cuáles son? Indudablemente restricciones. Por ejemplo, en Canarias ayer se produjeron 500 nuevos positivos en el archipiélago, es la cifra más alta de toda la pandemia y el Gobierno quiere imponer un toque de queda a las 12:30 de la noche hasta las 6, para eso va a necesitar el aprobado del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad ¿Por qué? Porque esa es una medida que limita derechos fundamentales, el derecho de que usted salga a la calle cuando le dé la gana, cosa que puede hacer la autoridad cuando efectivamente lo exija la circunstancia y eso lo tiene que decidir un tribunal, un juez, y es lo que decidirá en el caso de Canarias como en el caso de otros muchos lugares, también la Comunidad Valenciana para decir va a pedir algo parecido, desde luego restricción en el ocio nocturno en varias comunidades.

GOLPE AL TURISMO

Y el turismo que se echa a temblar. Gran Bretaña, fíjense ustedes, ha dicho que, de momento, vengan los británicos que están vacunados que cuando vuelvan no van a tener que hacer ningún tipo de aislamiento. Esa no es mala noticia porque el grueso de nuestros visitantes está formado mayoritariamente por británicos, pero los franceses que son otro de los importantes activos con los que contamos para que nos salgan las cuentas en nuestra industria fundamental, los franceses se lo van a pensar por cuanto hay cancelaciones ya, las autoridades, secretarios Estado, han desaconsejado viajar a Francia y Portugal. Bueno, no ayuda desde luego a determinadas zonas que son las más visitadas. Miren los franceses lo que acostumbran es a cruzar y quedarse en la Costa Brava, mayoritariamente. Bueno, pues en la Costa Brava desde luego eso sí que se va a notar.

¿Y SI MADRID FUERA LA SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

¿Y qué más cosas se van a notar el día de hoy? ¿Qué habría pasado, plantéeselo, si hace 7 años en Buenos Aires, Argentina, los reyezuelos del Comité Olímpico Internacional deciden que fuera Madrid la ciudad que organizara los juegos del 2020? No salió y además fue la primera eliminada curiosamente de las tres. Finalmente la elegida fue Tokio y los japoneses se daban grandes abrazos y lloraban como chiquillos y se comprende. Pero ¿cuántas veces habrán renegado de aquella elección las autoridades japonesas sabiendo que en el año 2020 tuvieron que suspender esas Olimpiadas y ahora, en el año 2021, han tenido que tomar la decisión de evitar la presencia de público ni siquiera en la ceremonia de inauguración? Es una forma de vivir unas Olimpiadas pero infinitamente más deslucidas y con un perjuicio económico notable. Es decir, que eso a los japoneses les vaya a preocupar menos. Imagínense que esa ciudad hubiera sido Madrid con las tensiones políticas añadidas que lleva o que hubiera llevado la candidatura de Madrid, con la presencia de partidos políticos, que de haber existido en otro momento, habían hecho imposible que en España se celebrara la Expo Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona y no digamos la Olimpiadas de Madrid. De eso se ha librado Madrid.

EL 'SUSTITO' DE SÁNCHEZ EN SU GIRA BÁTICA

Y le decía lo mal que le estaba saliendo a Pedro Sánchez la gira báltica, ayer se llevó un sustito porque Putin, que se entretiene de vez en cuando enviando aviones a que sobrevuelen la franja báltica, envía a los aviones, envía los cazas sin responder a las llamadas de la torre de control, sin aviso, sin plan de vuelo sin… las cosas elementales. Oye, que voy a cruzar por aquí que voy con dos cazas pero es que voy a tomarme el aperitivo a Groenlandia, vale, vale. No, no, sin decir nada de eso y entonces tienen que salir los cazas a interceptar a esos aviones, eso provoca una alarma y estaban en plena conferencia de prensa el lituano y el presidente español. El presidente lituano salió con un poquito más de tranquilidad pero éste era todo recoger papeles y quitarse de en medio.

LA CRISIS DEL CHULETÓN

Bueno, pues cuando él estaba en su mejor momento le sobreviene eso y luego tiene que responder a la crisis del chuletón, que ya saben ustedes es aquello que ha puesto en marcha en un vídeo cursi como el repollo que es el ministro inexplicable, ministro de Consumo. Bueno, pues ayer cuando le preguntan a Sánchez dice esto. Vamos, yo soy imbatible, yo soy el chuletón, jajaja… Yo soy el "chuletón imbatible" del Gobierno, jajaja… Oigan, esto es una desautorización a un ministro en toda regla. Es que no solo se ha cabreado él, se ha cabreado también el ministro de Agricultura, Luis Planas, que habla de campaña injusta y errónea; el presidente de Castilla-La Mancha ya ni les cuento.

No le falta razón. Garzón va contra una industria que representa el 2,2% del PIB español, con una facturación de 28.000.000 mil millones, en España hay unas 2.800 empresas en este sector, la mayoría pymes y negocios familiares. Pero miren, esto, más allá de la polémica de lo que haya dicho Garzón que si quieren ustedes se ha multiplicado a lo mejor por 150 y la chulería de la respuesta del “chuletón imbatible”…

¡Ojo!, ¡ojo! Sánchez lo habrá desautorizado pero habría que recordarle que en su flamante documento para explicarnos cómo será la mayor la maravillosa España del año 2050 ya defendía las tesis de Garzón con frases como” el incremento del consumo de productos de origen animal es responsable del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación”. Pedro Sánchez se habrá reído de Alberto Garzón por meterse en chuletas de once varas, pero fue ‘Su Santidad’ el primero que hizo esa recomendación en ese olvidado programa España 2050. Fíjese que queda claro que si se había leído esa Biblia sanchista insoportable que lo mismo ahora le parece una tontería con Garzón, pues eso era una proclama suya para la España del futuro, que ya es la España del presente. No hay ámbito privado de libertad donde Sánchez con Garzón sin Garzón no haya metido las narices para regularlo. ahora son las 8:10 de la mañana.