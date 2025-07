Javier Lambán, en La Linterna: "A espaldas de la dirección, sotto voce, algunos no dejan de decirnos que están de acuerdo con nosotros"

El expresidente de Aragón y destacado crítico interno del PSOE, Javier Lambán, aseguró este miércoles en La Linterna, el programa de COPE dirigido por Ángel Expósito, que el Comité Federal del partido celebrado en Ferraz "se cerró peor de lo que se abrió" tras la dimisión de José Luis Ábalos, y advirtió de que el Gobierno de Pedro Sánchez carece de "ningún recorrido" más allá de una "salida honrosa: convocar elecciones".

En una entrevista cargada de críticas hacia la dirección socialista, Lambán reveló que, pese al discurso oficial de unidad, hay militantes que, en privado, respaldan sus tesis: "A espaldas de la dirección, sotto voce, algunos no dejan de decirnos que están de acuerdo con nosotros".

Un Comité Federal sin impacto

Lambán descartó que los anuncios sociales previstos para el pleno del Congreso de este jueves puedan "calar en la opinión pública", debido a lo que calificó como "pérdida total de credibilidad" de Sánchez. "Cada medida que anuncia el Gobierno es apoyada por unos y rechazada por otros, lo que hace imposible la gobernanza", argumentó. Sobre el Comité Federal, el exmandatario aragonés afirmó que el resultado era previsible: "Es obvio que lo que ha salido es la voluntad del presidente de seguir adelante. Era un Comité nombrado por Sánchez y Santos Cerdán entre los militantes más sumisos al sanchismo".

EFE Una de las imágenes que ha dejado el Comité Federal del PSOE

Sin embargo, matizó que la resistencia interna existe, aunque de forma discreta: "Las cosas podrían ponerse tan negras para el Gobierno, y de tal agonía, que incluso alguien dispuesto a aguantar hasta 2027 podría replantearse su posición". En este sentido, recordó que, pese a que las encuestas de 2023 le otorgaban una mayoría suficiente en Aragón, perdió el Gobierno un año después porque "votar a Lambán se identificó con votar a Pedro Sánchez". "Perdimos seis gobiernos autonómicos y miles de ayuntamientos. Vamos por ese mismo camino hacia 2027", alertó, insistiendo en que el PSOE "no ganó las elecciones generales, sino que las perdió", al no existir una "mayoría progresista real".

La "feroz resistencia" al cambio en el PSOE

El expresidente aragonés señaló que, históricamente, los congresos del PSOE han propiciado relevos inesperados, pero descartó que el escenario actual sea predecible: "Hay una resistencia feroz a enmendar el rumbo del sanchismo. Ahí trabaja Zapatero, la guardia de Corps y todos los que saben que en un PSOE socialdemócrata y comprometido con España no tendrían cabida". Lambán criticó la "titanica resistencia" de estos sectores a perder el control del partido y relató un episodio revelador del último Comité Federal: "Emiliano hizo dos propuestas cargadas de razón, y un señor de Valladolid le respondió que era una enmienda a la totalidad a Sánchez. Vimos a un hombre libre frente a otro fervorosamente sectario".

Acusó al ministro Óscar Puente de "equivocarse de raíz" al atacar a García-Page, ya que, en su opinión, "quien ha hecho una enmienda a la totalidad al PSOE es Sánchez". "Este no es el partido en el que yo entré a militar, el que contribuyó a la Transición y a los mejores años de gobernanza del país", lamentó. Sobre las críticas por hablar en COPE, Lambán se mostró indiferente: "Me trae sin cuidado que me tachen de facha. Mi mensaje a los militantes es que se den cuenta de lo que está pasando".

Europa Press El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (c), a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE, en la sede federal del partido

Ábalos y Cerdán: "Actuaban por orden del secretario general"

El exdirigente socialista también se refirió a la relación entre José Luis Ábalos y Santos Cerdán, actual secretario de Organización. Aseguró que, pese a las diferencias de estilo —"Ábalos era más levantino, más transigente en el trato"—, ambos ejecutaron las directrices de Sánchez: "No me engaño: las injusticias que cometieron contra mí fueron por orden del secretario general. Los éxitos y fracasos del número tres son indisolubles de los del líder".

Lambán denuncia que, bajo Cerdán, el PSOE impuso candidatos "con el único mérito de ser sanchistas", en referencia a casos como el de la ministra Pilar Alegría, a quien acusó de beneficiarse de una "campaña de deterioro interno" que él sufrió "durante ocho años".

Concluyó reiterando su pesimismo sobre el futuro inmediato del partido y del Gobierno: "La pena es que decenas de miles siguen viviendo en la ensoñación de que esto puede funcionar. Pero la realidad es tozuda".