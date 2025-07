Pierde su tesis doctoral en el transporte público de Madrid y así logra recuperarla justo a tiempo para la presentación

Cuántas carteras, relojes, colgantes, mochilas o paraguas se habrán perdido en un metro, en un autobús o en un intercambiador de transportes.

Con todos los perdidos en la capital, el Ayuntamiento de Madrid ha impulsado una subasta presencial que busca encontrar un segundo hogar para todos aquellos objetos que se encuentran en la Oficina de Objetos Perdidos.

Estamos hablando de casi 3.600 unidades. Estos objetos perdidos estarán disponibles en una subasta este mes de julio. Los compradores que lo deseen podrán inspeccionar los lotes hasta este miércoles, día 9, y pujar por ellos de forma online hasta el 17 de este mes.

Subasta de objetos perdidos

En 'Herrera en COPE' hemos conocido los detalles de la mano de la jefa del departamento de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid, Leticia de Antonio.

En primer lugar, la responsable de objetos perdidos explica que "todo lo que se recauda revierte la ciudadanía de Madrid", es decir, el dinero que se gane con la subasta "va a los presupuestos municipales".

Respecto a la organización de la subasta, se organiza una licitación y la empresa que la consigue es la encarga de gestionarlo. "Son expertos en subastas y son los que deciden cómo poner el precio a qué objetos o cómo impulsar para que la subasta tenga el máximo rendimiento posible", asegura Leticia.

Uno de los puntos a los que se presta especial atención son las imitaciones: "El ayuntamiento hace una preselección, ya tenemos un poquito de experiencia y más o menos sabemos definir, pero finalmente es la empresa especializada la que luego hace la tasación. Y en esa tasación siempre descartan alguno porque hay imitaciones muy buenas, entonces podemos pensar que son reales y no lo son".

los objetos perdidos más curiosos

La jefa del departamento ha explicado por qué la mayoría de dueños no reclaman aquello que han perdido: "No sabemos si es que no saben dónde lo han perdido, con lo cual no saben por dónde empezar a buscar.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los objetos que nos llegan a la oficina de objetos perdidos vienen del aeropuerto, puede ser que sean personas que estén en tránsito en Madrid, que sean de fuera y no caigan en reclamarlo".

Oficina de objetos perdidos de Madrid

Además, se ha fijado en un caso concreto que llamó la atención de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, a la que llega todo aquello encontrado por los ciudadanos, taxistas, EMT, Metro de Madrid, AENA, RENFE y Correos.

"Recientemente, hemos podido localizar a la propietaria de una tesis doctoral que perdió su tesis en el metro y la conseguimos localizar antes de que tuviera que presentarla. Estaba muy contenta", ha explicado.

Y es que, en este caso, se trataba de un documento de gran valor que, gracias a la eficacia del personal de esta oficina, volvió con su dueña justo a tiempo para la presentación.