Siro López, sobre Gonzalo y la Selección: "De la Fuente no ve los partidos del Real Madrid, es una más del seleccionador"

La irrupción de Gonzalo García, delantero del Real Madrid, ha agitado el debate en torno a la selección española, especialmente tras sus actuaciones en el Mundial de Clubes. En apenas cinco partidos, el canterano ha firmado cuatro goles y una asistencia, convirtiéndose en una de las sensaciones del torneo. Su nombre ya suena como posible convocado para el combinado nacional, pero Luis de la Fuente ha puesto paños fríos.

En una reciente rueda de prensa, el seleccionador advirtió que "no hay que ir a la precipitación y el calentón por un rendimiento inmediato", una frase que ha generado malestar entre parte del entorno futbolístico. Uno de los que alzó la voz fue Siro López, quien, durante su intervención en El Partidazo de COPE, no ocultó su indignación.

"No me extraña nada, es llover sobre mojado", comenzó diciendo el periodista. "¿Qué demuestra con esas declaraciones? Que no debe ver los partidos del Madrid", sentenció, en clara alusión al escaso seguimiento que, en su opinión, realiza el seleccionador a los jóvenes valores blancos.

"Es una más del seleccionador"

Siro no se quedó ahí y añadió: "Cuando el seleccionador sale con esa suficiencia, diciendo que es que no ha jugado ni un segundo en Primera División, me demuestra que no está muy interesado y que no debe seguir los partidos del Madrid, porque considerará que no hay jugadores para ser convocados. No los debe ver", insistió.

Luis de la Fuente, entrenador de España, durante la final de la UEFA Nations League 2025 entre Portugal y España en el Munich Football Arena de Múnich.

Para el periodista, las palabras de De la Fuente no son un hecho aislado, sino "una más del seleccionador", lo que pone de manifiesto, según él, una tendencia preocupante.

El contexto de esta polémica se remonta a la rueda de prensa de presentación de Aitor Karanka como nuevo director de desarrollo de la RFEF, en la que De la Fuente fue preguntado por el posible debut de Gonzalo con la Roja. Su respuesta fue clara:

"Está haciendo méritos para pensar que puede ser un jugador con un futuro, pero lo más importante es no ir a la precipitación ni al calentón por un rendimiento corto, inmediato", afirmó. Y remató con una frase que ha generado controversia: "Como dicen en mi pueblo, hay que hacer también un poco de mili".

El debate sobre la ‘mili’ y los méritos

Las declaraciones del seleccionador han sido interpretadas como una forma de desacreditar la opción de Gonzalo García por su falta de experiencia en la élite, a pesar de su impacto inmediato. Este enfoque contrasta con otros casos recientes, como el de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que debutaron con la absoluta a edades tempranas sin haber “hecho mili”, como recordó el periodista Rubén Martín en Deportes COPE.

“¿A Lamine alguien le ha pedido hacer la mili? ¿A Cubarsí? No, ¿verdad?”, cuestionó. Y añadió: “Porque hay chavales que hacen la mili en la guardería. Pues eso, el que la necesite”.

Gonzalo García del Real Madrid celebra un gol durante el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en el Metlife Stadium.

El canterano blanco ha respondido con fútbol. Con Xabi Alonso confiando en él como titular ante ausencias de peso como la de Kylian Mbappé, Gonzalo ha demostrado colocación, madurez y gol. Su crecimiento es innegable, y muchos ven en él una alternativa real para la delantera española de cara al Mundial de 2026.

Mientras tanto, el seleccionador insiste en frenar la euforia. "Hay que darle a cada jugador su momento", reiteró. Sin embargo, el debate ya está sobre la mesa y, como se ha visto en las ondas de COPE, no parece que vaya a apagarse pronto.

El fenómeno Gonzalo ya no es solo una noticia blanca. Es, también, una cuestión de Estado futbolístico.