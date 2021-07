Herrera: ¿En qué lista está Ayuso: en la que hay que perseguir, acosar, escrachear o eliminar?

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, Pilar García Muñiz tiene algunos datos interesantes del Estudio General de Medios (EGM).

Según el EGM, COPE sigue creciendo, suma 60.000 oyentes y cada día casi tres millones y medio de personas como tú la escucháis. Según el EGM. este programa ‘Herrera en COPE’ cierra su mejor temporada, una temporada histórica con casi 2.600.000 oyentes que buscan a diario el mejor análisis, la mejor información y por supuesto el mejor entretenimiento.

COPE sigue siendo, también, la número uno de la radio deportiva. ‘Tiempo de Juego’ continua como líder del deporte los fines de semana, 1.538.000 personas como tú vibran los sábados y los domingos con el mejor equipo de la radio deportiva española con Paco González con Manolo Lama y con Pepe Domingo Castaño y, a ‘Tiempo de Juego se une ‘El partidazo de COPE’, Juanma Castaño consigue récord histórico y se mantiene un EGM más como líder de la radio deportiva nocturna con 825.000 a 150.00 oyentes ya del segundo.

‘La Linterna’sigue también imparable, Ángel Expósito consigue su mejor marca y es escuchado por 890.000 personas de lunes a viernes. Y ‘La Tarde’de Pilar Cisneros y Fernando De Haro es el único programa de su franja que crece, gana 72.000 oyentes y se sitúa en los 472.000. ‘Fin de semana’ con Cristina López Schlichting consiguió su récord absoluto de audiencia,k en total 867.000 oyentes escuchan COPE las mañanas de los sábados y de los domingos.

ElGrupo COPE también termina una grandísima temporada en sus emisoras musicales, todos los morning crecen al igual que sus cadenas. Cadena 100, Rock FM y Megastar FM en total 6.320.000 personas os conectáis a diario con las emisoras del Grupo COPE, el único grupo que crece en todas sus emisoras y por todo ello te decimos gracias.

TRISTES DESPEDIDAS

Hay varios nombres propios del día de hoy, el de Tico Medina como ayer les contábamos, maestro de periodistas.

El de la maravillosa Raffaella Carrá que nos dejaba ayer por la tarde después de una pelea con una enfermedad que la venía martirizando hacía tiempo.

El nombre de Samuel, el nombre del joven coruñés que fue vilmente asesinado por una pandilla de 13 tipos que parece que han sido, no detenidos, pero sí identificados por la Policía.

ESPAÑA, ¡A POR LA EUROCOPA'

Y el nombre de los 11 jugadores que hoy juegan semifinales contra Italia en la Eurocopa, en un partido en el que el favorito es Italia pero que todos deseamos que eso se traduzca en una victoria española. En cualquier caso, Luis Enrique es muy difícil llegar a una final europea sin llevar ningún jugador del euro Betis, muy difícil. Ahora, ojalá se consiga.

ALERTA ANTE EL AUMENTO DE LOS CONTAGIOS: ¡EL CORONAVIRUS NO SE HA IDO'

Y el otro nombre propio es el coronavirus, ¡hola, soy el coronavirus. Estoy aquí, de hecho no me he ido. Creíais algunos que me había ido! Llega el Gobierno y decide que la gente se quite la mascarilla por la calle para que vean lo que se fían de este sujeto que lo preside. Pero nos vuelve a castigar el virus porque en menos de tres semanas hemos duplicado la incidencia. Decía el Tron ayer “no hay derecho, que hayamos olvidado a los muertos que son ciento y pico mil” pero efectivamente volvemos a caer en el mismo error del año anterior con una diferencia, que efectivamente hay una proporción, una alta proporción, de ciudadanos sobre todo en las franjas en las que la enfermedad contagia y después la enfermedades es más cruel que están vacunados. Y esta oleada o esta ola, que sería la quinta ola o la que fuere, con 32.000 nuevos contagios el fin de semana y 23 fallecidos con una incidencia que supera los 200 , cuando antes estábamos por debajo de los 100, se ha centrado en la población no vacunada. ¿Y quiénes son los no vacunados? Los jóvenes, ¿qué ocurre con los jóvenes? Que el contagio a veces se queda en asintomático, otras veces desarrollan una leve enfermedad y solamente en casos muy, muy, muy, muy puntuales llega hasta un extremo por eso la incidencia en los hospitales no se acaba de percibir, sí en los centros de días, con lo cual ahora vamos a ver , porque cada comunidad autónoma va tomar sus medidas.

Cada Comunidad Autónoma va a aumentar algún tipo de restricciones, les han puesto en alerta a las comunidades y eso ¿qué quiere decir? Que ese tipo de restricciones más las que tome particularmente cada individuo van a afectar en la campaña turística. Y eso ¿también qué quiere decir? Que va a afectar al crecimiento económico y el empleo, el virus sigue ahí, habrá que acelerar notablemente la vacunación, hacerlo también en ese sector de la población en el que ahora los contagios se están recreando. Los jóvenes son los que más contacto tienen, más en verano, más después de este largo año y los que toman seguramente menos precauciones, ni distancias, ni mascarillas, ni nada parecido. Bueno, pues al final cuando eso se desmadra, se desmadra también el número de contagios y no se traduce, por ahora, felizmente en un aumento masivo del número de fallecidos pero no ayuda en absoluto, nada.

EL ASESINATO DE SAMUEL Y EL SEÑALAMIENTO A AYUSO

Y el caso del caso de Samuel, del asesinato de este joven, Samuel Luis Muñiz en La Coruña que nos ha estremecido a todos, ha hecho que se registraran incidentes violentos en algunas manifestaciones. ¿Dónde? Singularmente en Madrid al término de la manifestación convocada en repulsa por ese asesinato, pero ¿qué tendrá que ver la condena por ese crimen, que indigna a cualquiera, con la actuación vandálica de unos exaltados de extrema izquierda? La Policía todavía no ha dictaminado si es un caso de homofobia, es decir fueron 13 tíos a pegarle al grito de “maricón, te vamos a matar” por su condición sexual, o fue otra la razón. En cualquier caso, en cualquier caso, que la ley caiga sobre ellos.

Es una vida humana arrebatada salvajemente, cruelmente. Claro, que no se quiera esperar a la labor judicial para dictar sentencia, es decir, para decir ha sido un crimen homófobo ello exige protestar en Madrid porque la culpa la tiene el alcalde que no colgó una bandera e Isabel Díaz Ayuso porque es Díaz Ayuso, claro. Oiga ¿y si no hubiera sido gay no se hubieran ustedes manifestado contra el crimen de este hombre, de este pobre hombre? Que la verdad yo no sé si era gay y no me importa. Desde luego si al crimen se le añade la fobia por la aparentemente homosexualidad o no de este joven, más castigo aún, no seré yo quien lo discuta.

Pero aprovechar, en contra de lo que dijo el padre me parece que fue un hombre muy equilibrado, este crimen homófobo o no, para decir “Ayuso fascista, estás en nuestras listas” coreándolo un grupo de histéricos extremistas. ¿En qué listas está Ayuso? ¿En qué lista está? ¿En la de los ajusticiados, en la de los que hay que perseguir, la de los que hay que acosar, las de que ha que escrachear o de los que hay que eliminar, que en eso la extrema izquierda cuando hace listas es de una eficacia demoledora y no perdona?

PALBRA DE REY

Y por otra parte, ayer ha pasado en algo desapercibido, pero el Rey de España no da puntada sin hilo, sabe lo que puede decir y lo que no, sabe perfectamente cuándo y dónde decirlo para no romper nada, pero lograr que se le entienda, todo. Lo hizo ayer aprovechando la clausura de un foro de Justicia norteamericano en Madrid en el que se homenajeaba una juez fallecida del Tribunal Supremo. Y miren lo que dijo, vamos a ver si hablaba de Estados Unidos o de España .

Quienes echaban de menos que el Rey dijera algo, ahí lo tienen. Hablaba de América sí, sí ,sí… pero si Pedro Sánchez y toda su tropita no se da por aludida, que se vayan al otorrino de urgencia, de urgencia.