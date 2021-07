Sigue este martes 'Tiempo de Juego' desde las 19:30 horas con la semifinal Italia-España

España, ante un reto mayor. La selección española pelea por la final de la Eurocopa ante la candidata Italia. Podrás seguir toda la emoción de la semifinal en Tiempo de Juego desde las 19:30 horas.

ITALIA - ESPAÑA (21:00 horas)

La Selección Española aterrizó este lunes por la tarde en Londres y buscará el pase a la final de la Eurocopa en el estadio de Wembley. El conjunto de Luis Enrique respetó las pautas de la UEFA y no se ejercitó en el escenario del partido.



Todos a excepción de Sarabia, descartado para el partido del martes por unas molestias, se entrenaron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, dispone de 23 jugadores de cara al duelo de semifinales ante Italia. Laporte, que no se ejercitó con el grupo el pasado fin de semana, lo ha hecho con total normalidad y apunta al once.



Luis Enrique no ha repetido once en esta Eurocopa y todo apunta que tampoco lo hará por la baja de Sarabia. La entrada del jugador del Leipzig, Dani Olmo, por Sarabia puede ser la principal novedad que presente sobre el césped de Wembley el técnico español. Del resto del equipo no se esperan cambios en defensa, con Azpilicueta, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba; en el centro del campo estarían Koke, Busquets y Pedri, según informó Miguel Ángel Díaz, en Deportes COPE.



Por su parte, Italia entrenó este lunes en Londres. El combinado italiano llega a la cita después de 32 partidos invicto, 13 victorias seguidas y 11 encuentros sin encajar un gol. Bonucci y Chiellini son los nombres propios en defensa. Mancini afrontará el duelo con la importante baja de Leandro Spinazzola, que se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles en cuartos de final ante Bélgica.



El campeón de Europa con el Chelsea, Emerson parece que será su sustituto en el lateral izquierdo. Según contó Helena Condis, en Deportes COPE, el seleccionador Roberto Mancini no va a mover mucho las fichas y se espera el siguiente once. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.

Estadio de Wembley





