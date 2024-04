La recomendación de una médico de familia sobre los días que debes hacer deporte si no haces ejercicio: "150"

No sé si sabías que el 52% de la población española no practica ningún tipo de deporte, una de cada dos personas. El dato es demoledor. Así lo confirma la encuesta que acaba de publicar el CIS. Míriam Bueno trabaja en el Centro de Salud San José de Gran Canaria, donde pueden prescribir la práctica deportiva, y hablamos en Poniendo las Calles con ella de este problema.

Eso sí, los datos no son del todo negativos, sobre todo si hacemos una comparación. Si nos fijamos en el anterior estudio que analizaba este aspecto, el del año 2010, hemos pasado del 60% que no hacía nada al 52%. Es decir, que un 8% que se ha animado. No está nada mal.

Por otro lado, hay que destacar varios aspectos A día de hoy los hombres siguen practicando más deporte en nuestro país que las mujeres. El 50% de los hombres hacen algún tipo de deporte a lo largo de la semana frente al 45% de las mujeres. Eso sí, en ambos casos se sigue una misma tendencia.

Conforme vamos cumpliendo años vamos abandonando el ejercicio físico poco a poco. Y aquí está el primer error. Precisamente cuando más deporte necesitamos y cuanto mejor nos viene es según vamos cumpliendo años. ¿Pero claro, qué es lo que más nos motiva a todos a la hora de realizar una actividad física?

Una médico de familia

"Opino que son datos muy negativos para la salud cardiovascular y la salud general de todos nuestros pacientes", destaca Míriam Bueno, "yo al final a mis pacientes siempre les digo lo mismo, que cualquier tiempo que empleemos en realizar ejercicio físico, pues finalmente será beneficioso para la salud".

La médico de familia insiste en que "si no se puede, contar con media hora al día, pues al menos ejercicios cortos o paseos de cinco minutos": "Solamente con una sesión de actividad física, bien sea moderada o intensa, ya tiene beneficios inmediatos para la salud, como son mejoras en la calidad y la cantidad del sueño, reducción de síntomas ansiosos...".

¿Qué supone para los médicos de Canarias poder prescribir la práctica de deporte a los pacientes que lo necesitan? "En muchas ocasiones no conseguimos que los niveles del colesterol o azúcar en sangre estén a un nivel adecuado, porque es más importante llevar a cabo unos buenos hábitos de vida que incluso la toma de los fármacos", señala Míriam Bueno.

"En muchas ocasiones los pacientes o no tienen la motivación o desconocen cómo llevar a cabo este tipo de ejercicios y pues finalmente les es más fácil quedarse en casa", apunta la médico de familia, "sería más que nada seguir la línea habitual actual de recomendar ejercicio a aquellos pacientes que lo necesitan".

Cuántos días debes hacer deporte si no haces ejercicio

Míriam Bueno señala que recomienda ejercicio a pacientes con "dolores corporales generalizados, así como en pacientes también con sobrepeso y obesidad, ya que ellos no consiguen descender el nivel de colesterol y azúcar en sangre", así como "suelo hacer mucho hincapié en los jóvenes y en los adolescentes".

Pero, ¿cuántos días recomiendas hacer deporte al principio para una persona que no hace nada de ejercicio? "Bueno, lo habitual en un adulto sano es aproximadamente unos 150 minutos a la semana, o bien dos horas y media de actividad aeróbica moderada": "En esto podemos incluir, pues, correr bicicleta, nadar, hacer elíptica y al menos dos días de ejercicios de refuerzo con pesas o trabajo con bandas elásticas".