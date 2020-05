Herrera: "No se puede exigir al PP la responsabilidad que no tiene Sánchez"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Espero que estén bien al recibo de la presente y que no sean ustedes ninguna de las personas que ayer se contagiaron. Sigue habiendo contagios, lo que pasa que las cuentas siguen sin cuadrar porque si les digo que según el Gobierno en Madrid solo se registró un contagio y la Comunidad de Madrid dice que fueron casi 200 pues ya me lo explicarán. El de fallecidos 164, el número de ayer igual que el de anteayer.

Bueno miren, en información vamos aprendiendo a dar una clase de Periodismo, yo ni siquiera fui a clase de Periodismo, imagínense. Lo importante es ver dónde pones el foco, es decir, que la intención de algunos de iluminarte una zona del campo para que tú solo te fijes en esa zona del campo, no te lleve a ti a pensar que solo existe esa zona del campo. El foco, y ahora se lo explico porque vamos a ponerlo en la situación particularmente noticiable, es que mañana Sánchez se enfrenta a una votación parlamentaria que es probable que le permita sacar adelante el Estado de Alarma pero va a sufrir un revolcón parlamentario.

Se rompe la mayoría que ha llevado a Sánchez a Moncloa

Ayer Esquerra, el socio del Gobierno y ese es el terreno que hay que iluminar, Esquerra el socio del Gobierno, su aliado preferente, el de Podemos y el del PSOE, anunció que votará no a la nueva prórroga, y ello tiene un valor notable porque se rompe la mayoría que ha llevado a Sánchez a la Moncloa, Frankenstein. Y el no es previsible porque lo anunciado Esquerra pero esa actitud, la actitud no va a ser mucho más leal cuando en el futuro tengo que llevar al Parlamento medidas impopulares o cuando haya que negociar un Presupuesto. Pero este hecho sustancial que deja al Gobierno en una situación de precariedad política, el Gobierno negocia con urgencia el apoyo del PNV y de Ciudadanos y entre tanto organiza una escandalera en torno al voto del PP y es donde pone el foco, y ahí es donde todo el mundo va con una mansedumbre lanar que bueno en medios de comunicación tampoco me sorprende tanto tal y como están las cosas.

Aquí el problema ya ven ustedes no es que el Gobierno se quede sin apoyos, no. El problema es que el principal grupo de la oposición, oposición, no apoye la prórroga del Estado de Alarma. Es decir, el truco es tan viejo que ni siquiera se le puede atribuir a Iván redondo eso ya forma parte del ADN de la izquierda. El primero en disparar,Echenique: “si el PP no apoya será responsable de miles de muertes”, el portavoz de Podemos, miles de muertes. Pero si miles de muertos hay ya, más de 25000; y el PP no ha tenido nada que ver.

El estado de alarma es indispensable para el confinamiento y es el confinamiento lo que ha permitido doblegar a la epidemia. Cuando Pablo Casado amenaza con no apoyar el estado de alarma, está amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) May 4, 2020

Luego siguió Ábalos, con ese estilo torrente que le caracteriza: “el PP tiene que apoyar, es su obligación ni siquiera abstenerse porque coogobierna en las Comunidades Autónomas”, y se quedó en paz. O sea de otros que coogobiernan en Comunidades Autónomas como el PNV o los independentistas catalanes ni una palabra. Y luego está la más sofisticada, por ejemplo, aquellos que dicen como el diario El País, que el PP no apoya pero qué gran crímen, es que no ofrecen alternativa.

Se ha organizado ya la operación de acoso al líder de la oposición

Yo he escuchado a Casado hablar de hasta tres alternativas legales al Estado de Alarma: Ley de Salud Pública, Ley de Protección Civil y Ley de Seguridad Nacional, mira da igual. Los argumentos más sofisticados, los más gansteriles propios de toda esta caterva, la operación es la misma. Se ha organizado ya la operación de acoso al líder, de la oposición, tal y como ayer comentábamos en este programa y como comprenderán yo no le voy a decir a Casado lo que tiene que hacer, aquí tenemos cada uno en nuestra opinión. Él es el que tiene la responsabilidad de acertar, de saber cuál es la posición que debe defender el Partido Popular, lo que sí digo es que no se puede exigir al PP y la responsabilidad que no tiene Sánchez. ¿Ha planteado Sánchez en algún momento la posibilidad de negociar con la oposición los términos de la prórroga? No. Sánchez solo quiere adhesiones y tampoco se le puede exigir al líder de la oposición la lealtad que no tienen los socios del Gobierno que son los que gobiernan con Sánchez, que son los que han puesto a esta calamidad en su sitio. El sitio del presidente que no es cualquier cosa, es decir, se le está exigiendo a Casado que apoye la prórroga del Estado de Alarma para luego abusar por cierto de esa circunstancia excepcional haciendo reformas ideológicas, sectarias, que no tienen nada que ver con emergencias sanitarias. Con el PP no ha querido negociar, pero parece sin embargo, que si se está negociando algunas modificaciones del decreto con Ciudadanos y con el PNV.

No se le puede exigir al PP la responsabilidad que no tiene Sánchez

Miren los límites serían en torno a tres ejes fundamentales, hay que fijar un límite temporal en Estado de Alarma. Esta la última prórroga; definir un modelo de participación de Comunidades Autónomas en la gestión del desconfinamiento y una muy importante, quizá la más importante, desvincular los ERTEs y el resto de ayudas que se han puesto en marcha de la declaración del Estado de Alarma, algo que en contra de lo que miente Ábalos es perfectamente posible. Se trata de una línea en un decreto, nada más.

Y después, la economía. Ojo que la economía sigue dando señales alarmantes. La venta de coches cayó en abril un 96%, ayer los empresarios, la CEOE publicó un estudio sobre el impacto del coronavirus en la economía española en el que piden más liquidez para superar la fase aguda de la crisis y también más flexibilidad para poder adaptarse a la situación. El Banco de España, ha advertido al Gobierno que va a tener que preparar un plan de ajuste fiscal inevitable para reconducir las cuentas públicas cuando se recupere la normalidad. Cuenta hoy el diario La Razón que el Gobierno ya está estudiando introducir cambios en las pensiones para controlar el incremento de las pensiones, la nómina de las pensiones supone una cantidad de 10 mil millones cada mes, y el Gobierno se estaría planteando a corto plazo congelarlas aprovechando el IPC negativo, y luego a medio plazo aplicar el cálculo de la pensión a toda la vida laboral.

Y déjenme una última cosa Pablo Iglesias, 'el imprescindibl'e, o una nueva versión de aquello de José Luis Cuerda, se acuerdan:"alcalde, todos somos contingentes pero tú eres necesario"; pues todos somos contingentes pero Pablo Iglesias es necesario. Se ha saltado la cuarentena porque era imprescindible su presencia para garantizar la correcta aprobación por parte del Gobierno de las ayudas sociales y para ello el Ministerio de Sanidad le hizo un protocolo especial. Pablo Iglesias, ¿qué sería de nosotros sin este cuentista en la segunda o tercera plaza de mando efectivo en España?. Yo les voy a recordar un dato Angela Merkel, canciller alemana, cumplió religiosamente los 15 días de cuarentena después de haber estado en contacto con un médico contagiado. Angela Merkel, canciller, la presidenta del Gobierno de Alemania, 15 días de cuarentena, claro así están los alemanes y así estamos aquí pequeñas y sutiles diferencias.