Pilar García de la Granja, experta económica: "La renta de los jubilados es mayor a la de los europeos, pero el 80% creemos que no será suficiente. Tenemos derecho a una pensión si trabajamos; otra cosa es la cuantía"

La experta en economía Pilar García de la Granja ha analizado la situación de los planes de pensiones en España durante su intervención en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE'. Según los datos que ha presentado, la mitad de los españoles no tiene un plan de pensiones privado, lo que revela una fuerte dependencia del sistema público.

ESCUCHA AQUÍ EL PODCAST Un plan de pensiones privado, ¿necesario o no? | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Una brecha preocupante con Europa

Los datos de una encuesta paneuropea de pensiones son claros: el 49 % de los españoles no ahorra para la jubilación, una cifra que se sitúa 9 puntos porcentuales por encima de la media europea. García de la Granja ha subrayado esta diferencia, señalando que "solo un 15 por 100 cuenta con un plan de empresa para la jubilación frente al 28 por 100 de los trabajadores de la Unión Europea".

Nosotros tenemos un sistema de reparto y no de capitalización" Pilar García de la Granja Experta económica

Durante su conversación con Sergio Barbosa, la experta ha recordado la naturaleza del sistema de pensiones español: "Nosotros tenemos un sistema de reparto y no de capitalización". Esto significa, ha explicado, que las cotizaciones actuales se destinan a pagar las pensiones de los pensionistas de hoy en día, y no a garantizar las futuras.

Pensionista

La pensión pública no bastará

A pesar de que la mayoría de los españoles confía en que cobrará una pensión, la percepción general es de incertidumbre. La encuesta mencionada por García de la Granja revela que el 80 % de los trabajadores cree que la prestación pública no será suficiente. De hecho, "solo el 13 por 100 de los trabajadores cree que la pensión pública será suficiente para mantener su nivel de vida actual", mientras que el 53 % asume que necesitará un ahorro complementario para su retiro.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso

Curiosamente, la experta ha apuntado que, en la actualidad, la renta media de los jubilados en España ya es un 6,4 % más alta que la del conjunto de la Unión Europea. Pese a ello, ha insistido en la necesidad de fomentar el ahorro privado, concluyendo con una recomendación clara: "Es importante ahorrar, y si se puede ahorrar para las pensiones, muchísimo mejor, hay que incentivarlo".

Esta percepción de que la prestación pública no será suficiente para mantener el nivel de vida se apoya en la propia salud financiera del sistema. A pesar de que la recaudación se ha disparado, la Seguridad Social presenta un déficit estructural. La economista señaló, en otra 'Economía de bolsillo' que para el año 2025, este déficit alcanzará los 40.000 millones de euros, un desajuste que, según explicó, "se cubre con el resto de impuestos".

El Gobierno espera un aumento significativo en los ingresos para el próximo año. Se prevé recaudar 547 millones de euros por la cotización de solidaridad, que grava los sueldos a partir de 62.000 euros, y otros 298,5 millones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En conjunto, estas nuevas aportaciones sumarán 865,5 millones de euros adicionales, un 22 % más que este año.

No obstante, este notable incremento en la recaudación resulta insuficiente para cubrir la totalidad del gasto en pensiones. García de la Granja insistió en la naturaleza del modelo español: un sistema de reparto y no de capitalización. Esto significa que las cotizaciones de los trabajadores activos se destinan a pagar las pensiones actuales, lo que explica la tensión financiera a pesar de los ingresos récord. Escúchalo aquí.