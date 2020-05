¿Se podrán mantener cerradas las fronteras si no se renueva el Estado de Alarma?

Con el estado de alarma pendiente de prórroga sobre la mesa... nos preguntamos en qué posición quedarán las fronteras. ¿Podrán permanecer cerradas como hasta ahora? ¿Podremos salir los españoles fuera de nuestro país? Cabe recordar las excepciones en las que sí se permitía la movilidad a pesar del cierre de estas fronteras.

El líder del PP, PabloCasado, ha dado el primer paso para retirarle el apoyo al Gobierno al considerar que "no tiene sentido alguno" que el estado de alarma se prolongue "más allá de 60 días", ya que, a su entender, la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. "En los términos en que la conocemos no podemos apoyar la prórroga al estado de alarma", ha declarado Casado.

Sin estado de alarma, en vigor en España desde el pasado 15 de marzo, no habría según los expertos margen legal para restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos.

No obstante, queremos recordar cuáles son las condiciones que habilitan la movilidad con el estado de alarma vigente

-Ciudadanos españoles.

-Residentes en España.

-Residentes en algún estado miembro de la Unión Europea o de los países asociados al Acuerdo de Schengen siempre y cuando se dirijan a su lugar de residencia.

-Sean trabajadores transfronterizos.

-Sean profesionales sanitarios o que se dediquen al cuidado de mayores.

-Otras personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad para poder atravesar la frontera.

-Personal diplomático, militares y miembros de organizaciones internacionales, también organizaciones humanitarias en el ejercicio de sus funciones.

-Por motivos familiares “imperativos” acreditados.

-Motivos de fuerza mayor, humanitarios o de necesidad, pero también documentados.

Hacemos memoria. Sólo en estas circunstancias las fronteras interiores terrestres permanecerán abiertas y se permitirá la movilidad. Éstas vienen recogidas en el BOE y son efectivas hasta el 15 de mayo. Sólo si se prorroga de nuevo el estado de alarma, las fronteras permanecerán cerradas. Esta decisión entró en vigor como medida complementaria a las restricciones de movilidad impuestas en el Real Decreto del 14 de marzo del estado de alarma, que se ha ido prorrogando cada 15 días.

El Ejecutivo continuaba así con las indicaciones de la Comisión Europea respecto a la gestión de las fronteras en tiempos de coronavirus. Este cierre de fronteras, además, se hacía extensible a puertos y aeropuertos. Por tanto, sólo se permite el acceso a nuestro país a españoles o residentes en España, en la Unión Europea y aquellos asociados al espacio Schengen que acrediten que están retornando a su lugar habitual de residencia.

No obstante, y si el PP se abstiene, en cuanto a votos se refiere... para que el estado de alarma se prorrogase de nuevo sólo se necesitaría la mayoría simple. Si finalmente sucede, esta sería la única forma para que las fronteras continuasen cerradas. Con el estado de alarma vigente.