La nueva tradición en Navidad; evitar su nombre como a Voldemort: es la reflexión de Rebeca Argudo

La Navidad, una costumbre con más de dos milenios de historia, sobrevive a modas y dificultades en gran parte del mundo. Sin embargo, una nueva tendencia busca disfrazar su sentido último. Así lo ha analizado la periodista Rebeca Argudo en su sección ‘Traficantes de Palabras’, dentro del programa ‘Herrera en COPE’.

Navidad, por Rebeca Argudo | Traficantes de Palabras

La palabra prohibida

Argudo ha señalado que, "en estas entrañables fiestas", se ha convertido en una costumbre tan arraigada como el turrón o el mazapán eludir el término clave de la celebración. "Ya es tradición, como el turrón, [...] evitar pronunciar la palabra Navidad, igual que en Hogwarts se le evitaba decir Lord Voldemort", ha afirmado la periodista.

Esta tendencia, según ha explicado Argudo, se manifiesta en felicitaciones con "hojas secas con volutas vegetales" y en la transformación de símbolos tradicionales. De esta manera, aparecen los "belenes laicos" y las cabalgatas se convierten en "zambódromos invernales", diciendo adiós a los pastorcillos y al misterio de porcelana.

La queja como nueva tradición

La periodista también ha destacado una paradoja: quejarse del consumismo, de la soledad o de las dificultades se ha vuelto tan tradicional como las propias celebraciones. Ha afirmado que encontrarse con "sucedáneos de Ebenezer Scrooge" o con el Grinch es ya tan común como Papá Noel, los mercadillos navideños o los villancicos.

La Navidad es el Milagro del Amor

Argudo ha concluido con una irónica reflexión sobre el futuro. Ha sugerido que, de tanto convertirse la queja en tradición, "lo reaccionario será" volver a celebrar la Navidad de manera genuina: "que se nos llene la ciudad de campanillas y estrellas, la cocina de galletitas de jengibre, la chimenea de calcetines y la boca de feliz navidad"