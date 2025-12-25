Alejandro Hernández, periodista venezolano, tras la liberación de 71 presos políticos: "Es un gesto del régimen de Maduro para apaciguar la crítica que hace con frecuencia en estas fechas”

El régimen de Nicolás Maduro ha puesto en libertad a un total de 71 personas que fueron detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024. La noticia, que coincide con el día de Navidad, ha sido analizada por el periodista venezolano y director de La Gran Aldea, Alejandro Hernández, en el programa ‘La Linterna’ de COPE, en una entrevista con Rubén Corral, donde ha asegurado que se trata de una maniobra del chavismo para calmar la presión internacional.

Una “moneda de cambio”

Según ha explicado Hernández, estas excarcelaciones no son un hecho aislado. “Es un gesto del gobierno pensado para, de alguna manera, apaciguar la crítica y el reclamo de la comunidad internacional”, ha afirmado.

El periodista ha recordado que es una práctica que el Ejecutivo venezolano “hace con bastante frecuencia en estas fechas”, calificando el trato a los presos políticos como “de la cosa más inhumana que ha hecho” el chavismo.

Hernández ha descrito el sistema judicial venezolano como una “especie de puerta giratoria”, donde los presos son utilizados como “moneda de cambio siempre para ganar indulgencias, tiempo, etcétera”.

En este sentido, ha advertido de que la alegría por estas liberaciones puede ser efímera: “Mientras en Venezuela hoy sueltan 70, a lo mejor entre el primero de enero y el primero de marzo meten a la cárcel a 150 más”.

En Venezuela, ser opositor a Maduro se ha convertido en un delito"

El director de La Gran Aldea ha insistido en que estas personas “no han cometido absolutamente ningún delito”, sino que se encuentran en prisión por sus ideas. “En Venezuela, ser opositor a Maduro se ha convertido en un delito, así como informar es un delito, así como protestar es un delito”, ha sentenciado durante su intervención en COPE.

EFE Nicolás Maduro a su llegada a el Panteón Nacional

El caso de la doctora Margi Orozco

Para ilustrar la situación, Hernández ha destacado el caso de la doctora Margi Orozco, una médico de 65 años que ha sido liberada en esta tanda. Fue detenida en agosto del año pasado después de que la policía política encontrara en su teléfono “un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno”.

A raíz de ello, fue acusada de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, y condenada a 30 años de cárcel. Su caso, según el periodista, “retrata con mucha transparencia lo que es la crueldad del chavismo”.

La acusaron de traición a la patria [...] y le metieron una sentencia de 30 años de cárcel"

CONTACTO vía Europa Press Nicolas Maduro, presidente de Venezuela

La factura del exilio forzoso

Más allá de la represión política, Alejandro Hernández ha señalado que “la factura más grande que le tienen los venezolanos al régimen de Maduro” es la “separación de las familias”.

Con cerca de 9 millones de personas que están fuera del país, ha explicado que “difícilmente haya una familia que no tenga un miembro fuera”, lo que ha generado un “rencor que hay muy presente” en la sociedad, especialmente palpable en fechas como la Navidad.

Las liberaciones de este jueves incluyen a 65 hombres que estaban recluidos en el penal de Tocorón, a tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida y a tres adolescentes.

Todos ellos forman parte de las más de 2.400 personas que fueron detenidas tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición mayoritaria reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia frente a la reelección de Nicolás Maduro.