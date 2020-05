El portazo de los socios de Sánchez al estado de alarma lo deja a merced del PP

España afronta esta semana la opción de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma en la crisis del coronavirus. Sin embargo, Pedro Sánchez pierde apoyos día a día. Aunque necesita solo mayoría simple, y parece que la va a conseguir, de momento solo cuenta con 160 votos, que, además de los 155 diputados del PSOE y de Unidas Podemos, son los del PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís.

Ante este escenario, no tendría problemas para superar la votación siempre y cuando el PP se quedara, al menos, en la abstención y no votara en contra. Ahora bien, si el Grupo Popular decidiera dar el salto del sí al no, los votos en contra del estado de alarma se multiplicarían hasta los 166 votos, más que los que el Gobierno tiene asegurados hasta el momento. Por ahora, el PP no ha dado a conocer el sentido de su voto, y lo cierto es que la posibilidad más cercana es la de la abstención.

Vox, JxCat, la CUP y ERC están instalados en el no. Decretado por el Gobierno el 14 de marzo, el estado de alarma se ha ampliado tres veces en el Congreso, cada quince días, y en cada votación ha ido perdiendo respaldo. Si la primera vez, el 23 de marzo, no hubo votos en contra, a la siguiente, el 9 de abril, ya se opusieron Vox y la CUP, y el pasado día 22 se añadió Junts al 'no', con lo que ya hubo 62 votos en contra.

EL PNV Y CS

Quien sí parece dispuesto a apoyar al Ejecutivo con la abstención o el 'sí' es Ciudadanos, según ha deslizado Inés Arrimadas, pero con una advertencia: "Al Gobierno se le acaban las oportunidades", según manifestó el domingo la presidenta del partido.

La formación que todavía no tienen decidido el voto es el PNV. Por su parte, Bildu y Coalición Canaria han comunicado que no se opondrán a prorrogar el estado de alarma y se abstendrán. En el caso de CC es una novedad, pues hasta ahora Ana Oramas habia votado a favor.