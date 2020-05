Herrera: “Esta es la España de Berlusconi que es la antesala de la España de Maduro”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es 27 de mayo, hoy en España comienzan los 10 días de luto oficial decretados por el Gobierno. A las 12h, la sociedad española está llamada a guardar un minuto de silencio para recordar a las personas que se ha llevado por delante el coronavirus, sean las que sean, en realidad podrían ser muchas más, personas con nombre y apellidos con grandes historias.

ESCUCHA EL EDITORIAL COMPLETO DE CARLOS HERRERA

Como la de José Luis Yzuel hombre que trabajó para construir una familia unida, una tarea que cumplió con nota, hombre que nació en Zaragoza y murió también allí a los 72 años después de haber vivido en Canarias y Bilbao por trabajo. Era comercial, empezó vendiendo butacas de cines y hospitales y terminó endulzando la vida con la distribución de un producto hecho en su tierra: el chocolate. No le gustaba el conflicto, era una persona dialogante, no le gustaba engañar, ni aprovecharse de las circunstancias. No terminó su diplomatura universitaria, le faltó matricularse en una asignatura y no lo hizo porque el profesor era amigo suyo y este insistía en decirle las preguntas del examen. José Luis era un amante de la radio, disfrutó muchos años de este programa, era un fósforo más y disfrutó compartiendo tiempo con sus dos tesoros: sus nietas, a las que ha dejado una huella imborrable, tanto es así que una de ellas le sigue escribiendo cartas, nos lo cuenta Elena la hija de José Luis.

José Luis Yzuel, maño, de 72 años, persona íntegra, la de esas historias a las que rendimos homenaje en este especial ‘Vivos en el recuerdo’ que hemos emitido a través de COPE.es y que ustedes pueden recuperar en nuestra web.

HERRERA SOBRE LAS MENTIRAS DE FERNANDO SIMÓN

Cada día tiene su afán, no había que ser un lince para saber que después de la Semana del pacto de Bildu y del PSOE vendría otra cosa y la otra cosa ha venido, la verdad que con griterío, con griterío, con trucos de magia. No nos da la vida para irnos ocupando de todas las cosas de este Gobierno, incluido el caos de los datos, el caos de los datos porque el lunes desaparecieron 1918 fallecidos y hoy nos encontramos en la lista 283 muertos. Hoy lo apuntada ‘El País’ en su portada lo que apuntó Fernando Simón: los expertos coinciden en que el 8-M resultó marginal en la pandemia y que para la expansión del virus fue mucho más relevante el transporte público. O sea, ahora la culpa va ser del metro, como no puede hablar, esto es como decirle a todos los que tocan las cacerolas que son tontitos, mira en los vagones de metro se contagia la gente pero en una manifestación masiva no; y que el Gobierno central no pidiera cerrar el metro, es anecdótico… y que el aeropuerto de Barajas que depende de la administración central estuviera trayendo gente de Italia cada día, es anecdótico; y que estuvieran abiertos los colegios también, hasta que los cerró la Comunidad de Madrid.

Yo esta mañana a las 6 les decía que esta es la España de Berlusconi, algunos me dirán como compara a Berlusconi que es de derechas con este Gobierno de extrema izquierda. Berlusconi era populista y el populismo no entiende de derechas o de izquierdas y cuando Berlusconi en Italia se veía acechado por la Justicia pues ponía en marcha su gran maquinaria política y mediática para desacreditar cualquier informe, cualquier investigación y para desprestigiar en lo profesional y lo personal al juez. Pues aquí en España con este asunto de la Guardia Civil ya estamos en el primer punto y llegará el segundo, ya lo está advirtiendo Pablo Iglesiaspor ahí: “somos víctimas de una conjura golpista”, eso será la próxima campaña.

HERRERA SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO CON LA GUARDIA CIVIL

La siguiente frase en sí es para caerse de espaldas, la Abogacía del Estado está trabajando en un contrainforme para desacreditar a la Guardia Civil, el Estado contra la Guardia Civil. La Abogacía del Estado analizando un informe que no debería tener pero que el ministro del Interior se encargó de exigir y que ayer ya tenía todo Dios en España, el que no haya leído el informe es porque no quiere. De manera que la maquinaria mediática comenzó a funcionar para acosar a la Guardia Civil de manipular datos, cosa que es falsa. Evidentemente todos los informes tiene errores, todos, y los informes que hacía la Guardia Civil también cuando gobernaba el PP tenían errores pero todos estos los tomaban como la verdad revelada.

Los errores se dirimen en los juicios que para eso están. Ahora se han puesto a rascar cualquier imprecisión del informe, aunque los investigadores se equivocan en la fecha de la declaración de la pandemia por parte de la OMS que no fue el 30 de enero, que ese día no fue la pandemia oficial, bueno menos mal, o sea solo la alerta internacional que ya avisaba del peligro real de contagio entre países y el impacto que podría tener en el comercio y en el transporte y en lo que buscan errores de ese tipo soslayan la gran verdad demoledora que recoge ese documento, el documento que no hizo Pérez de los Cobos, por cierto, que no era el encargado de hacerlo.

Cancelaron un congreso evangélico alegando que el riesgo de contagio es muy alto porque ya sabían a comienzos de marzo lo que estaba pasando en China que era grave, y sin embargo tres días después de cancelar el congreso evangélico permiten las marchas del 8-M. Pero como ahora resulta que las manifestaciones de decenas de miles de personas no propagan el virus… fíjense cómo ha intentado Fernando justificar el entuerto en el que está metido. O sea al congreso evangélico venía gente de fuera, claro, a través de las fronteras que tú mantenías abiertas, a través del aeropuerto que tú mantenías abierto, gente de fuera como los italianos que dejasteis venir al partido de Champions en Valencia o a los valencianos que dejasteis ir a Milán.

Ayer este Gobierno acabó de abrir la mayor crisis con la Guardia Civil desde los tiempos de Roldán, y creo no exagerar, porque todo lo que tocan lo empantanan y salen a tres incendios por semana. Ayer el director adjunto operativo el DAO de la Guardia Civil teniente general Laurentino Ceña ayer dijo ahí os quedáis. Era uno de los uniformados que le han echado toda la paciencia del mundo compareciendo en el teatrillo de las ruedas de prensa, pues presentó su dimisión por la manera que han destituido a De los Cobos, por negarse a entregar al Gobierno un informe confidencial que el gobierno no debía de tener porque lo prohibía una juez. Pero si usted es ministro del Interior y es consciente de que toda España sabe que han echado el jefe de la Guardia Civil en Madrid por no entregar el uniforme confidencial, si a usted le acaba de dimitir el DAO de la Guardia Civil como protesta por escándalo, hay que tener la cara de mármol para salir en rueda de prensa y soltar, con una soltura entrañable y decir esto.

Mentira, mientes, es un cese no un cambio porque si hubiera habido cambio habrías nombrado un sustituto, es un cese pero claro que pierdes la confianza, pierdes la confianza en Pérez de los Cobos cuando Pérez de los Cobos cumple con su deber y es no darte a ti uniforme que tú no deberías tener y que ya has filtrado a los medios, a tus amiguitos, a los del país, a todos los pesebres esos bovinos y perruno que hay por ahí digitales.

LEER MÁS

La Asociación de Fiscales ve "intromisión ilegítima" del Gobierno en el cese de Pérez de los Cobos

¿EUQIPARACIÓN SALARIAL A LA GUARDIA CIVIL O SOBORNO?

Esta es la España de Berlusconi que es la antesala de la Epaña de Maduro, que no hay rueda de prensa sin golpe de efecto y además ayer que es lo que se le ocurre para tratar de callar bocas, subir el sueldo a la Guardia Civil y a la Policía la equiparación salarial que pactó el Gobierno de Rajoy y que llevaban 2 años congeladas, pues ahora buscamos 250 millón de euros y lo anunciamos.

Claro, aquí se trata de dándoles dinero a ver si se callan, como si fuera un soborno, es que encima nos toma por idiotas. Esto no se había visto en la vida, eso lo hace un gobierno del PP y bueno España sería una olla a presión, una olla presión.

LEER MÁS

Los guardias civiles, sobre la subida salarial anunciada por Marlaska: "Ya estaba garantizada, no es nuevo"

HERRERA DESTAPA EL PLAN B DEL GOBIERNO AL ESTADO DE ALARMA

Y hoy hay sesión de control al Gobierno, hoy se le preguntará por estas y otras cosas a todos estos y se hablará del Estado de Alarma y atención lo mismo ya tiene Pedro Sánchez nuevo comodín para sacar el próximo Estado de Alarma en la votación. Hombre los de ERC están volviendo al redil, ahora con este cese de Pérez de los Cobos pues están muy contentos,este era la bestia negra del independentismo catalán por aquellos días del 155, del famoso referéndum y todo ello. Bueno pues, están pensando cualquier plan B que pueden tener y lo ha explicado Carmen Calvo vamos a ver si lo entienden…

Le doy 20.000 duros si es capaz de repetir, vamos pero se los doy a Carmen Calvo también. Si es capaz de repetírmelo, de corrido, 20.000 duros para que se convide un mantecado el domingo. Alguien ha entendido algo? Pues hombre, agruparán todas las órdenes ministeriales que han ido generando estos meses en un Decreto Ley y por ahí, bueno, es que la mentira que se pudiera vivir sin estado de alarma. ¡Ay, amigos míos!… no nos da la vida.

LEER MÁS

Bal (Cs) dice que el 'plan B' del Gobierno al estado de alarma suena a "palabras huecas" y que no ha habido contactos