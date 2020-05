Bal (Cs) dice que el 'plan B' del Gobierno al estado de alarma suena a "palabras huecas" y que no ha habido contactos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado que el plan alternativo al estado de alarma, que ha adelantado este martes la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le ha sonado a "palabras huecas" y ha señalado que todavía no ha habido ningún contacto para un hipotético apoyo.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Bal ha acusado a la vicepresidenta primera de no explicar con claridad la propuesta del Ejecutivo. "Lo ha dejado en una absoluta indefinición", ha criticado, para después insistir en que el Ejecutivo debe cumplir los acuerdos que pactó con Ciudadanos y por los que apoyaron las dos últimas prórrogas del estado de alarma.

Calvo ha asegurado, en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción del Congreso, que el Gobierno se plantea solicitar a la Cámara Baja una última prórroga del estado de alarma que llegue hasta finales de junio, pero que dispone de alternativa en caso de que no haya una mayoría suficiente parlamentaria dispuesta a una nueva ampliación.

Según el dirigente de Ciudadanos, la vicepresidenta "no explicó en qué condiciones" sería esa última prórroga y tampoco ha detallado el 'plan B' del Ejecutivo. "No me ha detallado cómo se articularía la coordinación en sanidad", ha explicado Bal, quien ha dicho que en su formación todavía están "esperando" la alternativa que el Gobierno se comprometió a presentar en los quince días del actual estado de alarma.

En este sentido, ha mostrado dudas sobre si el anuncio de Calvo "era firme o era un tanteo" al resto de grupos parlamentarios. "No hay elementos de juicio como para poder valorar este anuncio. Me ha parecido un poco grandilocuente, palabras huecas", ha zanjado.