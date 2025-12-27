Gerardo Rodríguez, médico rural jubilado: "En el pueblo, una venía una persona de 90 años al médico y al salir tenemos 3 escalones, pegó un salto, no lo hago ni yo"

El pequeño municipio de San Juan de Río, en Ourense, se ha convertido en el protagonista de una historia sorprendente que desafía la lógica demográfica de la España vaciada. Con apenas 520 habitantes, este pueblo cuenta con 59 médicos vinculados a él, una cifra que ha sido desvelada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE. Su alcalde, José Miguel Pérez Blecua, y Gerardo Rodríguez, un médico jubilado tras 45 años de servicio, han explicado en los micrófonos de la cadena junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' las claves de este fenómeno y del secreto de su longevidad.

El secreto de una vida larga y activa

La vitalidad de los habitantes de San Juan de Río es uno de sus grandes orgullos. Gerardo Rodríguez, médico jubilado del pueblo, ha compartido una anécdota que ilustra a la perfección el estado de forma de sus vecinos: "Justo esta mañana venía una persona de 90 años al médico y al salir tenemos 3 escalones, pegó un salto, no lo hago ni yo". Según el alcalde, no es un caso aislado, ya que es habitual ver a personas con "95 o 96 años que salen a andar todos los días 4 o 5 kilómetros y cuidan de la huerta".

El objetivo del municipio es claro: pasar de ser "el lugar más envejecido de Europa" a ser reconocido como "el pueblo más longevo". Para ello, aspiran a convertirse en la quinta "zona azul" del mundo, áreas con una esperanza de vida excepcionalmente alta. "La gente aquí hace su actividad física diaria, respira un aire sin contaminar, no hay estrés", explica el alcalde, que predica con el ejemplo tras dejar su vida en la ciudad. Este cambio de ritmo es un atractivo para muchos, como los que se plantean una jubilación anticipada lejos del bullicio.

galicia.villasenflor San Xoán de Río, Ourense

La cuna de los médicos

El dato más llamativo de San Juan de Río es su ratio de médicos: 118 por cada 1.000 habitantes, frente a los 6 de media en España. Pérez Blecua explica que este fenómeno tiene raíces históricas. "Las malas condiciones de vida que tenían nuestros abuelos, casi todos emigrantes, hicieron que no quisieran esa vida para sus hijos", comenta. La inversión en educación fue clave, con la construcción de 14 o 15 escuelas para que nadie se quedara sin estudiar, lo que facilitó que muchos jóvenes, viendo el éxito de los primeros, eligieran la medicina como futuro.

El alcalde subraya la importancia de los referentes en la elección de una carrera. "Mucha gente eligió medicina porque sus referentes eran médicos", afirma. Sostiene que cuando una persona es pequeña, "tiene un sueño y siempre sus referentes son los que tiene cerca". Este liderazgo natural, donde hay personas que son líderes y la gente les sigue por devoción, ha creado una saga de profesionales sanitarios que ya alcanza la quinta generación de médicos en algunas familias.

Gerardo Rodríguez, que pertenece a una de estas familias de larga tradición, lo corrobora. Tras una formación inicial en el seminario, decidió que su manera de ayudar a la gente sería a través de la salud, una profesión que le ha permitido conocer de cerca los desafíos de la medicina de familia y la atención primaria. "Hace 40 años la situación del trabajo de médico en el medio rural era muy penosa, incluso muy sacrificada", recuerda, mencionando cómo tenía que llegar a pueblos en tractor o asistir partos en taxis.

sanxoanderio San Xoán de Río, Ourense

Un vínculo que no se pierde

Aunque la mayoría de los 59 médicos trabajan fuera, su conexión con San Juan de Río sigue intacta. El pueblo, que en verano pasa de 500 a más de 3.000 habitantes, se ha ganado el apodo de la "Marbella del interior". Para reforzar estos lazos, se ha celebrado el primer "Festival de la Longevidad", una juntanza que reunió a unos 40 de estos doctores y que se planea repetir anualmente.

La concentración de talento médico es tal que, durante una fiesta, "una persona se desmayó y al preguntar si había un médico, se levantó casi la mitad de la gente", cuenta el alcalde. Este fuerte sentido de comunidad es precisamente lo que, según Pérez Blecua, convierte al pueblo en un "paraíso para la gente mayor", donde el cuidado mutuo es una constante y nadie se siente solo.

El futuro del pueblo parece prometedor, no solo como refugio de salud y bienestar, sino también como un lugar donde las nuevas generaciones pueden redescubrir un valor en desuso en las grandes ciudades: la libertad. Situado en la Ribeira Sacra y cerca de la estación de esquí de Manzaneda, San Juan de Río ofrece naturaleza y seguridad, un entorno donde los niños, como destacan los que vuelven en verano, pueden "hacer lo que quieran".