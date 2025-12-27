María: "Cada niño va dando una campanada; el local que alquilamos en Nochevieja no tiene televisión y somos unos 80"

El programa 'Herrera en COPE', en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha recopilado algunas de las tradiciones navideñas más curiosas de sus oyentes. Entre ellas destaca la de María, cuya familia ha encontrado una solución ingeniosa para celebrar la Nochevieja. Al ser unos 80 miembros, alquilan un local que no tiene televisión. "Nosotros tomamos las uvas sin campanadas", ha explicado.

La alternativa consiste en que los niños de la familia cojan una cazuela y vayan dando los golpes que simulan las doce campanadas, permitiendo que todos coman las uvas al son que marcan los más pequeños.

Gastronomía y reuniones familiares

La gastronomía es un pilar fundamental en las celebraciones de muchas familias, como la de José Carlos, de Málaga. En su caso, la reunión de Nochebuena se convierte en un intercambio de productos regionales, ya que cada miembro trae algo típico de su lugar de residencia. De esta forma, en la mesa se juntan ensaimada y sobrasada de Ibiza, marisco de Galicia o jamón de Extremadura. "Hacemos un encuentro culinario, además de fraternal", ha comentado, destacando que cada uno se esfuerza por llevar el mejor producto posible.

En una línea similar, la familia de Marisa, originaria de Cortegana (Huelva), mantiene viva la costumbre de preparar buñuelos de viento en una candela durante la tarde de Nochebuena. Según ha relatado, se juntan en el cortijo familiar y a menudo llegan a la cena sin apetito tras disfrutar de este dulce.

Pijamas, rancheras y miles de luces

Otras tradiciones se centran en rituales únicos. Angelines ha compartido que, desde que enviudaron, ella y sus seis amigas celebran el día 25 con una fiesta de pijama en la que se regalan uno nuevo cada año. Por su parte, Rafael ha contado que en su casa, después de las uvas, su padre tiene la costumbre de cantar una ranchera, concretamente la de "El Rey".

El caso más espectacular es el de Jorge, de Zaragoza, quien gracias a su productora de eventos monta un auténtico espectáculo de luz y sonido en su fachada. Con cerca de 10.000 bombillas LED, altavoces y cabezas móviles, su casa se ha convertido en una atracción. Participa en un concurso local de decoración y ha ganado durante tres años consecutivos, siendo ya "el rival a batir" en el pueblo.

Hace solo unas semanas, el programa también se interesó por otro de los pilares de estas fiestas: la repostería.

Así, Carlos Herrera lanzó una pregunta a sus 'Fósforos' para conocer cuál es su dulce típico de Navidad y cuál es el que menos les agrada, dando pie a un nuevo repertorio de tradiciones y sabores que definen estas fechas en distintos puntos de España.

Ángeles, desde Corral de Almaguer (Toledo), fue una de las primeras en responder, destacando los rosquillos de su pueblo, una masa frita con "aceite, harina, azúcar y aguardiente".

Desde San Roque (Cádiz), Magdalena compartió que ya se encontraba en plena faena, elaborando no solo rosquillas, sino también pestiños con miel, que regala cada año a sus seres queridos. "El año que no lo regalo... parece como que me he enfadado con ellos", relató, advirtiendo de la necesidad de comprar con tiempo la matalahúva y las bolitas de colores.

Pestiños

La nota internacional la puso Iván, otro 'fósforo', que habló de un dulce muy antiguo de Milán: los buñuelos de Saúco. Explicó que esta receta versátil se puede preparar tanto en verano, con las flores frescas, como en invierno, utilizando las flores secas, y que, en cualquier caso, "están de muerte". Escucha aquí la sección al completo.