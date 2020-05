Podemos y los independentistas catalanes de ERC celebran la destitución del coronel Pérez de los Cobos

La destitución fulminante en el día de ayer del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska continúa levantando mucha polvareda y no ha venido más que añadir un motivo más de inestabilidad a la vida política española, que atraviesa por una etapa de continuas convulsiones a consecuencia de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Los motivos inicialmente dados desde Interior para su cese, esa supuesta “pérdida de confianza”, se diluyeron a medida que pasaron las horas en la que parece ser la realidad. Pérez de los Cobos estaba al mando de la investigación ordenada por la juez Carmen Rodríguez Medel, del caso sobre las posibles responsabilidades políticas en las autorizaciones de convocatorias de las manifestaciones del 8-M cuando ya se conocía la incidencia del coronavirus.

LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES CELEBRAN EL CESE

Sin embargo, no falta quien ha celebrado este cese y, de manera completamente oportunista, lo ha aprovechado para atacar la labor del coronel, como es el caso del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien no ha dudado en asegurar que “Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado”, justificando dicha afirmación en “la actuación policial del 1 de Octubre” en Cataluña.

Destituir Pérez de los Cobos era una exigència d’higiene democràtica des del l’#1Oct de 2017, però és ell qui hauria d’estar a l’espera de sentència, i no Trapero.https://t.co/miqbVfHgcB — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 25, 2020

Hay que recordar que este coronel de la Guardia Civil fue el responsable del dispositivo policial que coordinó a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017, siendo a los pocos meses de esta actuación, en marzo de 2018, cuando Pérez de los Cobos fue nombrado por el Ministerio que ahora lo ha destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

PODEMOS TAMBIÉN APOYA EL CESE DEL CORONEL

Otro de los que ha celebrado el cese del coronel es Jaume Asens, presidente del Grupo Confederal de Podemos-En Comu Podem en el Congreso y ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, quien no ha dudado en asegurar que “era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017, pero es él quien debería estar a la espera de sentencia, y no Trapero”.

Destituir Pérez de los Cobos era una exigència d’higiene democràtica des del l’#1Oct de 2017, però és ell qui hauria d’estar a l’espera de sentència, i no Trapero.https://t.co/miqbVfHgcB — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 25, 2020

LAS REDES LES RESPONDEN A RUFIÁN Y A ASENS

Como era de esperar, estos comentarios no han pasado desapercibidos en las redes que no han tardado en responder. Desde quien les recuerda a “niños y mayores utilizados como escudos humanos” el 1-O.

Yo del 1 de octubre recuerdo haber visto a niños y mayores utilizados como escudos humanos. pic.twitter.com/ABbX3He9Zm — Paco (@666sitanimulli) May 25, 2020

Hasta quien le refresca la memoria a Rufián con algunas de las lamentables imágenes que se vivieron con motivo del 1-O en Barcelona contra la policía.

¿Hablamos de imágenes y de quién merece ser juzgado, Gabriel? pic.twitter.com/2GcX4J8JGr — Anna Cristina (@annacristi66) May 25, 2020

Pasando por quien no olvida la relaciones tan estrechas que mantiene el independentismo catalán con el vasco y, dentro de éste, especialmente con los herederos de ETA, como es el Bildu de Otegui.

Basta ver cualquier imagen de los crímenes de ETA para saber que Otegui no merece estar libre, merece pudrirse en la cárcel pic.twitter.com/1nyGRMyOgW — Periodista Infiltrado (@infiltradoxxx) May 25, 2020

También está quien no ha pasado por alto, tras leer las declaraciones del portavoz del grupo conderal de Podemos, el hecho de que Asens podía ser hoy en día ministro del actual Gobierno de coalición con el PSOE, pues su nombre sonó y con mucha fuerza en las quinielas durante las negociaciones entre socialistas y podemitas.

No olvidemos que este tío (Asens) podría ahora mismo ser ministro del Gobierno de España. — Serafin G Leon (@SerafinGLeon) May 25, 2020

También te puede interesar: