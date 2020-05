Herrera: “El cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público"

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Es 26 de mayo, este va a ser el primer día de los 10 días de luto nacional declarado por el Gobierno en memoria de todas las víctimas. 26834 según las últimas cifras oficiales, 2000 menos que ayer en una estadística que se estruja y cambia sin que sepamos muy bien porqué. Otras fuentes hablan de hasta 50.000, quizás nunca sepamos la cifra exacta, pero hablamos de víctimas con nombres y apellidos, de personas, de miles de personas y de miles de historias truncadas.

La sociedad española tiene una deuda de gratitud con los que se han ido sin tener siquiera el consuelo de la última despedida, ni un beso, ni un abrazo ni un adiós. Quienes han fallecido en estos 3 meses no son meros números son biografías. Francisco Pinilla, 96 años, militar desde los 16, sobrevivió a la Guerra Civil, pudo conservar el pie que alguno daba por perdido después de aquel balazo. Francisco no dejó de ser soldado hasta el último de sus días, a su hija se le quejaba de que no le llamaran a filas durante la guerra contra el virus.

Raquel recuerda con una sonrisa su padre Francisco, siempre alegre, curioso, inquieto, le gustaba salir a la calle y que lo sacaran en su silla y en el supermercado observar estanterías, el ir y venir de la gente y desayunar un buen chocolate con churros

Francisco tuvo la cabeza lúcida hasta el final. Murió el 29 de marzo de la residencia la que vivía, poco antes le llegó la última carta de su familia.

Francisco Pinlla, 96 años, amante de la naturaleza, de la pesca, de los paseos por el campo. Buena persona.

COPE quiere rendir homenaje a todas las víctimas con nombre y apellidos como Francisco Pinilla, en la antena y en la web, donde esta tarde a las 19h emitiremos el programa especial ‘Vivos en el recuerdo’.

Bueno, salimos más fuertes que ayer de la pandemia. Las últimas 24 horas se ha reducido el número de fallecidos en 2000 personas, así cualquiera, no una ni dos no,no, no 2000. Esto convierte a Fernando Simón en el Félix Tezanos de la epidemiología.

HERRERA ADVIERTE DE LAS CONSECUENCIAS DEL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS

Pero miren, el caso delcese del coronel Diego Pérez de los Cobos hoy ocupa prácticamente todos los medios de comunicación y se lo venimos contando desde primera hora. Hace unos días todas las televisiones del mundo ofrecieron imágenes del presidente de Brasil, Bolsonaro, quejándose de no poder cambiar a los responsables de seguridad y se quejaba además de que la Policía Federal no le pasaba información, el presidente del país. Un gran escándalo en todas las televisiones del mundo. Claro, era Bolsonaro igual que Trump pasa por ser la quinta esencia de lo que significa un gobernante y liberal, un gobernante que no respeta los principios de la democracia liberal, etcétera, etcétera.

Bueno pues aquí, el domingo pasado, un responsable del Ministerio del Interior llamó a un alto funcionario de Seguridad para pedirle información sobre el contenido de un informe remitido a la Justicia como policía judicial. El funcionario le dijo que no podía facilitar un informe hecho en condición de policía judicial porque la Policía Judicial está las órdenes del juez, no del Gobierno. El alto funcionario, coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue culminantemente cesado, desde luego Bolsonaro no ha sido capaz de acreditar tantísima eficacia como Sánchez y Grande Marlaska en la injerencia política de las investigaciones policiales.

Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por no facilitar al Ministerio información de las diligencias s que se están practicando por la manifestación del 8My que de momento ya han costado la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, son dos informes técnicos, de Sanidad, del 3 y el 6 de marzo, que ya advertían contra las concentraciones, que a pesar de todo se realizaron. Y el golpe de ayer, el cese de Pérez de los Cobos es un aviso a navegantes, un escarmiento público ante el aluvión de responsabilidades que han comenzado a exigirse por la gestión de la pandemia y también es la prueba de que Sánchez no va a tener escrúpulo alguno para defenderse, hará a todo lo que pueda y todo lo que le permite la Justicia y la oposición para intentar protegerse él y sus ministros sin miramientos, con talante autoritario como el que mostró el cese de ayer.

Obsesión por controlar el aluvión, aluvión de investigaciones judiciales, hasta 41 denuncias han puesto ante el Supremo a las que va a tener que hacer frente y esta forma de actuar que no se recuerda hace muchos años confirma el diagnóstico que venimos haciendo desde hace tiempo. Este Gobierno no tiene capacidad ni estabilidad parlamentaria para haber sacado adelante unos Presupuestos ,no tiene capacidad de gobernar pero tiene absoluto descaro, una clamorosa ausencia de principios para intentar ocupar todos los rincones del poder, es una pulsión autoritaria, partidista en el ejercicio del poder.

Grande-Marlaska que fue el Dr Jekyll como juez se ha transformado en Mister Hyde como ministro de Interior ya acumula 9 ceses en el ministerio, entre otros el del jefe de la UCO Sánchez Corbi. Legendario, legendario, jefe de la lucha antiterrorista contra ETA. Diego Pérez de los Cobos ha sido persona de confianza de 4 ministros de Interior tan dispares como Rubalcaba, Antonio Camacho, Jorge Fernández Díaz, Zoido; pero la independencia y la rectitud resultaron insoportables para Marlaska, ¡que es juez!, y que esperemos nunca más vuelve a colocarse una toga de juez en lo alto, el mismo ministro que usó y no sabemos si sigue usando la Guardia Civil para monitorizar desafectos al Gobierno en las redes sociales, ese es el mismo que ha llevado el uso y el abuso de la ley mordaza a su máximo esplendor.

HERRERA SOBRE LA INVESTIGACIÓN A PABLO IGLESIAS

Bueno y no es el único revés judicial que ha tenido el Gobierno porque luego está lo de Pablo Iglesias, el vicepresidente 2, que ha quedado desenmascarado ante la opinión pública. Iglesias se había presentado como víctima de las cloacas policiales y puede acabar imputado por revelación de secretos en el mismo caso. Iglesias se presentó ante la opinión pública, ante la Justicia como una víctima de una persecución y tal, el comisario Villarejo las cloacas del Estado y tal, pues hoy la Justicia ha dicho que fue el mismo quién primero guardo, luego destruyó la tarjeta telefónica donde constaban informaciones que luego aparecieron en diversos medios de comunicación. El teléfono era el de la misma colaboradora que ahora dirige un panfleto de basura para amedentrar a periodistas independientes y para salvar a iglesias de cualquier tema.

HERRERA SOBRE LA CAMPAÑA DE TURISMO DE CATALUÑA

Y bueno y alguna vez, porque eso es también es maravilloso, alguna vez hemos comentado que el coronavirus ha acabado con otros virus que campaban a sus anchas por el país, por ejemplo la turismofobia y la furia independentista en Cataluña que no se preocupen volverán ,volverán. Pero es enternecedor como en el vídeo de promoción del turismo catalán oiga milagrosamente han desaparecido las esteladas, las estrelladas. los lacitos amarillos se acuerdan ustedes cuando plantaban cruces en las playas, pues han desaparecido las cruces, las toallas amarillas las banderas, cualquier símbolo independentista que le recuerde al resto de los españoles todos los insultos que el independentismo nos ha dedicado, hecho a través de escrito del presidente de la Generalidad, a través de las televisiones y de las cloacas de los medios de comunicación de la Generalidad o de todos los pesebreros que tienen sueldos por ahí los nacional.cat todas esas basuras diversas hechas con el dinero del contribuyente

Pues ahora como se trata de que los turistas españoles vayan a Cataluña a salvarle la temporada, qué bien nunca como ahora, qué bonito que vengái , vamos como hermanos. Y todo lo que habían dicho y toda la basura que soltaron, todo el desprecio toda la humillación a los españoles porque toda esa actitud de perdonavidas permanente que ha tenido el independentismo catalán, ojo el independentismo catalán eh no el catalán no el catalán, el independentismo catalán, el catalán que ha viajado por España y quiere a los aragoneses y a los andaluces y a los valencianos y está encantado de que vayan a verle a Cataluña no tiene nada que ver con esto, el independentismo catalán.