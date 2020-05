Expósito, tras el cese de Pérez de los Cobos: "Es un aviso a la Guardia Civil. Que nadie se salga del redil"

Audio

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la decisión del Ministerio de Interior, con Fernando Grande-Marlaska como ministro del área, de destituir del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

Mientras el Gobierno se entretiene con justificar el apestoso pacto con Batusana, en culpar al PP de lo que sea o en anunciar el inicio de la liga de fútbol, de verdad el Gobierno se está cargando pasito a pasito la separación de poderes.

La titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, cita a declarar el próximo 5 de julio en calidad de investigado al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por supuesto es líder de la FSM de toda la vida. El motivo es un presunto delito de prevaricación al haber permitido, entre otras concentraciones masivas, la marcha feminista del 8 de marzo, pese a saber el avance de la epidemia del coronavirus.

Expósito, sobre la destitución de Pérez de los Cobos

Rodrigo Jimenez

Esta situación coincide con la orden del ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha destituido al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por una pérdida de confianza, dicen, que se habría producido precisamente en el contexto de esa investigación, la del 8-M.

Según Interior,el jefe de la Guardia Civil de Madrid no habría informado ni a sus superiores ni al propio ministro de que sus agentes estaban llevando esa investigación judicial sobre la presunta prevaricación de José Manuel Franco. Caben recordar aquí tres claves:

Aquel 8-M, en primera fila, cogiendo la pancarta estaba el propio ministro del Interior. El jefe de la Policía Judicial en este caso, es la juez, no es un coronel ni un general. El capitán o el oficial al mando de esa orden judicial solo debe rendir cuentas a la juez, ni al coronel, ni al general, ni a ninguna de las partes, y por supuesto, menos al ministro. Y bien que lo recalca la propia juez en el auto.

¿Cómo se sucedieron los hechos?

A mediados de la semana pasada, la juez del 51 de Plaza de Castilla requiere a la Guardia Civil determinadas investigaciones sobre la causa. Una vez entregadas, la juez da conocimiento a las partes ahí se filtra. De esas pesquisas deriva la citación al Delegado del Gobierno y para qué queremos más.

Desde el pasado viernes hasta ayer mismo, domingo por la noche, se moviliza el Ministro de Interior al completo, con el ministro al frente para depurar responsabilidades ante tamaña fechoría, ¿qué es eso de que un juez investigue sin que lo sepa el ministro? Hasta aquí podíamos llegar, al tal Franco de los socialistas de Madrid, por favor.

Anoche. El coronel Pérez de los Cobos recibió la llamada de la directora general con su cese. A partir de aquí se deducen varias consideraciones.

Por parte del Gobierno, máxima alerta a todo lo que suponga indagar en la desastrosa gestión de la crisis del coronavirus. Si tiene que ver con la manifestación feminista del 8-M, ya ni te cuento porque es el índice de flotación del Gobierno. Y del vicepresidente y de su pareja, la ministra de Igualdad. Aviso a Guardia Civil, Policía y cualquier otro uniforme, que nadie se salga del redil. Es lo más puro estilo no de Maduro, no. De Diosdado Cabello. Aviso a jueces, fiscales y abogados de Estado. Y ¡Ojo! con un ministro y un secretario de Estado que a su vez son magistrados. Más allá de un caso concreto, de un delegado del gobierno o de un coronel de la Guardia Civil, la clave está en la separación de poderes.

Ni Pérez de los Cobos puede puentear a un juez, ni un capitán de la policía judicial puede desobedecer a la juez, ni el ministro ni el vicepresidente del Gobierno son nadie para meterse en una investigación judicial.

Esto no va del tal Franco, delegado del Gobierno y líder del PSOE en Madrid. Esto no es el caso concreto de la manifestación y ni siquiera el desastre del coronavirus. No. Y todo ello a la vez que pactas con Batasuna. ¿A que ahora se entiende mucho mejor para qué querían Pedro y Pablo un mes más de estado de alarma?

Esto es una muesca más de la revolusssión chavista. Un pasito para acabar con la separación de poderes.